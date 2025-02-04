台股上漲99點 三大法人賣超206億元

試想你有一筆500萬的資金想投資置產，你可以選擇投入房子or投入股票。 一般人如果想投股票，大多是會採用分批買進的方式，不敢冒然500萬直接一次投進去。但這樣做很容易面臨到的狀況是：可能你只投了350~400萬，股票即迎來大爆漲或大爆跌，你止住繼續投入資金、沒信心再加碼，於是就會有100~150萬的資金未能參與投資報酬。

2025-02-04 13:24