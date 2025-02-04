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台股上漲99點 三大法人賣超206億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股4日反彈，但尾盤傳出大陸祭出多項反制措施，漲勢收斂，收在22,793.96點，上漲99.25點，漲幅0.44%，成交量至4,089.9億元，三大法人賣超206.09億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超151.93億元，投信賣超15.15億元，自營商（合計）賣超38.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.77億元，自營商（避險）賣超33.22億元。

台積電（2330）反彈上漲，收1,095元，漲幅2.34%，鴻海（2317）小跌收165元。資服股漲勢續強，邁達特（6112）、華經（2468）、資通（2471）、凱衛（5201）、訊達（6140）、驊宏資（6148）攻上漲停，力新（5202）、叡揚（6752）漲逾9%。IP股齊揚，世芯-KY（3661）亮燈漲停，智原（3035）漲幅逾5%。今日成交量最大的為力積電（6770），但力積電股價摜入跌停板，收18.65元；千金股中弘塑（3131）、健策（3653）也重挫跌停。

三大法人 自營商

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