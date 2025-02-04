台股反彈漲99點收22,793點 台積電收1095元、上漲25元

台股4日反彈，早盤以22836.27點開出，終場收22793.96點，上漲99.25點，漲幅0.44%，成交量4089.9億元。櫃買則收246.04點，下跌0.13點。台積電（2330）終場收1095元，上漲25元。

盤面上以類股來看，資訊服務、半導體、居家生活、綠能環保、網通較為強勢，另外則以玻陶、油電燃氣、航運、塑膠、電子通路、光電、汽車等表現較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，世芯-KY（3661）、上銀（2049）、智邦（2345）、零壹（3029）、創意（3443）、興能高（6558）、瑞昱（2379）、僑威（3078）、達邁（3645）、大成鋼（2027）、信驊（5274）等。

而量大弱勢的則有，廣達（2382）、華星光（4979）、聯發科（2454）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、聯鈞（3450）、神達（3706）、緯創（3231）、AES-KY、台光電（2383）、華碩（2357）、長榮（2603）、欣興（3037）等。

統一投顧表示，台股春節休市期間，遭遇DeepSeek衝擊，造成輝達等晶片股下跌，加上國際關稅戰開打，未來台灣也有可能被課徵關稅，預計影響台股在半年線至季線附近震盪整理。從1/9至今融資顯著下滑，加上台股逢跌破半年線反彈機率高，靜待市場籌碼沉澱，可望迎來反彈契機。

另外，操作上建議，現階段電子主流類股(如AI概念股、CPO等)籌碼凌亂，而傳產表現相對抗跌，建議檢視持股，採取分批佈局，擇優以紡織鞋材、航空航太、內需消費、AI PC與顯卡，及高殖利率的營建等族群為主。