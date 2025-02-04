買房一定贏股票？明明股票賺更快...專家「3點造成高勝率」：交易時間拉長的意外收穫

為什麼房子相較股票勝率高？

1、資金參與利用率

試想你有一筆500萬的資金想投資置產，你可以選擇投入房子or投入股票。

一般人如果想投股票，大多是會採用分批買進的方式，不敢冒然500萬直接一次投進去。但這樣做很容易面臨到的狀況是：可能你只投了350~400萬，股票即迎來大爆漲或大爆跌，你止住繼續投入資金、沒信心再加碼，於是就會有100~150萬的資金未能參與投資報酬。

但買房子，你就是一整筆資金（自備款）投下去參與市場，有點類似單筆買進的概念。由於資金全都砸下去了，就算膽戰心驚也由不得你，你只能選擇等待、相信時間將能為你帶來甜美果實。

常規來說，一個經濟正成長的國家，不論房子或股票，長期而言都是會上漲的。所以你「投入的資金越多、並且越早投入」，資產報酬都不會虧待你的。

2、變現難易度

除非你是買太冷門的股票（每天交易量不到10張的那種）或是極端值的價格，不然一般來說，股票幾乎一鍵就能出場，並贖回的資金在T+2日就會入帳。

但房子並不同。首先，你必須要把你的房子掛售於市場，在一般常態（非極度樂觀，非極度悲觀）的市場氛圍下，平均大概要花1~2個月的時間，才有機會遇到買方成交。

簽約到交屋，一般大概1.5~2個月才能結案，並且你到了那時才能拿到贖回的資金。

從你有動機賣房到拿到錢，前前後後大概近4個月。

有時你可能房子賣一賣，賣到後來，剛好資金缺口補足了或是售屋動機消失，於是就把房子收起來不賣了。放著放著，房子又跟著通膨漲了起來，算是意外的驚喜。

但股票由於太容易一鍵贖回，殺來殺去，最後往往都是追高殺低賠錢作收。

3、成交價的立即性

大多數的人都是相信「眼見為憑」。正因為這一點，所以當股市只要開盤，並且有大幅度的波動時，股民心情都會猶如搭乘雲霄飛車跟著上上下下。

而不少人因為股價資訊的即時性，喪失了冷靜地判斷，衝動地進行買與賣，最後發現走勢跟自己想得完全不一樣，莫名繳了不少學費。

但房子不一樣。雖然現在坊間討論房地產的社群很多，資訊也都很即時，但大多數人還是會想等內政部實價登錄刊載上去時，才甘願相信那是真的。

但等內政部實價登錄出來時，往往都已經2~3個月後的事了，雖然還是會參酌參考，但到時的情緒恐不會太過激昂，普遍還是能維持理性訂價／出價。

以上三項觀察，說穿了，都脫離不了人性。

人們常常會自以為聰明地對價格猜高猜低、常常會因一時的消息面而感到樂觀與悲觀，如果這時有個操作能快速解決你的恐慌，那你便落入了圈套，你的資產被別人接手，但最後卻換成對方坐享資產上漲帶來的雀躍感。

對了，本篇講的是勝率，而不是比較股票與房子誰的報酬較高。

若有挑對股票，股票絕對是比房子賺得還要多。但房子的優勢是可以槓桿，股票雖然也可以融資，但一般散戶普遍不太會這麼操作。

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