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近十年新春開盤遇跌後更會漲 「這主題」表現更勝出

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新春開紅盤進場持有六個月表現(資料來源：臺灣指數公司、Bloomberg)
新春開紅盤進場持有六個月表現(資料來源：臺灣指數公司、Bloomberg)

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，根據統計，2016年以來台股新春開紅盤機率大，若新春開盤首日收跌時進場，持有六個月後平均表現與勝率可望逆轉勝。以加權指數來看，近十年若新春開盤首日收漲，之後六個月平均表現達+7.87%，但若開盤首日收跌之後六個月平均可望反彈14.59%，表現比開紅盤更值得期待；若以電子類股指數來看，倘若聚焦新春開盤首日收跌情境，之後六個月平均漲幅更來到23.10%，表現比大盤更具回升機會。

若進一步聚焦創新科技相關族群，例如：臺灣創新科技50指數在新春開盤下挫情境時進場，持有六個月平均報酬表現更來到29.46%，爆發力更勝過大盤與一般電子股。但漢遠提醒投資人仍需留意，野村臺灣創新科技50 ETF （00935）完全集中投資台股，承受的單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

野村臺灣創新科技50 ETF （00935）經理人林怡君表示，台股長期向上，台股基本面佳，大盤指數維持多頭格局，技術面偏多，即便短線受國際政經局勢影響而走弱，但中長線仍偏多，消息面利空回頭來看往往是絕佳買點。目前來看， DeepSeek的「橫空出世」仍存有諸多疑點，但可確定的是AI技術普及更有助於擴大整體應用層面，並且帶動相關商機，目前AI與相關科技題材除上游半導體等硬體外，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他周邊供應鏈廠商，而其他科技商機更包含5G、電動車、物連網(IoT)技術、甚至機器人與低軌衛星等，因此聚焦走在尖端的「創新科技」主題可謂讓投資百花齊放。

此外，若第1季能趁盤勢震盪時逢低分批布局並持有一段時間，更將銜接每年5-8月台股獨特的除權息行情，表現值得期待。因此，新春開局遇震盪，反而是中長期台股(尤其是科技股)的投資人撿便宜的好時機。投資人不妨透過定期定額分批進場布局AI強勢創新科技股，以期整體投組更具爆發力，參與創新科技長線成長的大趨勢。

AI 台股

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