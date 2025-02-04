訂單正向、世足加成 法人：看好5檔供應鏈營運持續增溫

Deckers上季業績表現亮眼，營收、毛利率和稅後淨利均創歷史新高，並上調整年財測，製鞋業有望受到帶動，法人表示，製鞋廠2025年訂單正向看待、2026 年將有世足賽等賽事舉辦，有利於訂單持續增長，有連續兩年成長的潛力，看好寶成（9904）、志強-KY（6768）、來億-KY（6890）、百和（9938）、鈺齊-KY（9802）等業績有望增溫。

Deckers再度上調2025財年財測，營收成長由12%調升至15%，這當中 HOKA 將比去年增長約24%，UGG成長10%，全年集團毛利率調高至 57%，營業利益率則上調至22%。Deckers表示國際市場成長將高於美國本土市場、而批發門市數量仍會持續增加，只是增加幅度不會如 25 財年，不過 Hoka 持續推出新品，將有利於業績再度推升。

法人指出，Hoka 國內供應鏈包括來億、百和與寶成集團的寶勝，另外鈺齊也是 Deckers 戶外鞋的供應商，來億的Hoka 佔營收比重22%，百和是 Hoka 鞋款經邊網布的供應商之一，至於寶勝則為 Hoka 中國經銷代理商之一。預料在持續推出新品下，業績將保持成長。