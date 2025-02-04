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DeepSeek震撼下 資金追捧資服股 這8檔亮燈漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
新創企業DeepSeek屠殺美國AI股。 美聯社
新創企業DeepSeek屠殺美國AI股。 美聯社

中國大陸AI新創公司DeepSeek一亮相就撼動全球傳統AI股，衝擊股價表現， 台股也不例外，不過，資服股卻是吸引資金推進，在買盤追捧下，農曆年後開紅盤以來持續成為盤面上的亮點，邁達特、資通（2471）、華經（2468）、驊宏資（6148）、叡揚（6752）、訊達（6140）、 凱衛（5201）、力新（5202）等盤中亮燈漲停

台股農曆年後開紅盤日大跌，4日止跌，台積電（2330）以1,085元開高後一度拉升至1,095元， 盤中漲幅逾2%，台積電領軍下，矽智財股、資服股成為盤面上的指標族群，尤其是DeepSeek的成功，資服股商機爆發，吸引資金搶進資服股。

統計集中市場各類股表現，資服股盤中漲幅4.3%，居各類股漲幅冠軍， 櫃買市場資服股盤中漲幅3.3%， 同樣領先其餘類股；集中市場包括邁達特、資通、華經都亮燈漲停，漲幅逾5%的還有三商電（2427）、凌群（2453）， 零壹盤中漲幅逾3%。

櫃買市場資服股則有驊宏資、叡揚、訊達、 凱衛、力新等盤中亮燈漲停，漲幅逾5%的有大綜（3147）、緯軟（4953）、系微（6231）、東捷資訊（6697）等。

邁達特是佳世達（2352）集團旗下軟體服務商，去年12月營收17.46億元，月增9.18%、年增28.91%，為同期新高；2024年全年營收183.77億元、年減7.25%，為歷史次高。隨著AI推進雲端建置需求，市場看好軟體服務廠商的前景。

展望今年，董事長曾文興之前表示，將續採三箭齊發策略，經營亞馬遜AWS、Google Cloud 和Microsoft Azure三大公有雲，並提供業界唯一實質三班制的7×24 MSP雲地託管監控中心，充分展現邁達特的雲地整合專長，鏈結廣大的地端軟硬體技術資源，深入布局各行各業的混合雲長遠應用。

邁達特以63.8元開出，股價開高走高衝上漲停67.7元鎖死，漲停及市價排隊買單超過6,500張，拉出第2根漲停板，盤中成交量近3萬張。

台積電 漲停

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