川普真會對台積電（2330）課100％關稅？ 肥羊提「兩影響」：頂多30％

【股市爆料同學會．金融股肥羊】

關於川普對台積電課100%關稅的事情，我個人認為是不可能，頂多課30%關稅而已，影響有兩個

1.台積電獲利直接打七折，股價剩900(七折)，有些腦X認為，台積電可以提高30%的售價，來彌補30%的關稅損失，川普會允許台積電漲價嗎，古有夜郎自大，今有台積電自大，果真是腦X無藥醫

2.台積電直接搬去美國，就不用課30%關稅了，但這樣就不是台積電，而是美積電，台積電已經徹底切斷台灣的根，以後台積電是賺是賠，都跟台灣沒關係

川普這個人呢，嘴砲勝於實際，股價得看後續台積電怎麼跟他談，有人問，現在可以進場買股票嗎，請問川普和台積電談判結束嗎，川普都不急，你又何必急著進場呢，等談判結果出來吧

我個人之所以不喜歡電子股，就是因為變數太多，三天兩頭在爆雷，肥羊王年事已高，心臟受不了刺激，還是金融股好，自產自銷純壟斷事業，每天躺著收錢，不用擔心被川普制裁

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