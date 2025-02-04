快訊

日本旅遊身體不適怎麼辦？達人推薦2款實用APP「線上看病」中文也OK

蘋果Vision Pro變最貴遊戲主機！合作Sony支援PS VR2手把

經典賽／資格賽有南韓啦啦隊！李雅英領銜13人為中華隊應援

川普真會對台積電（2330）課100％關稅？ 肥羊提「兩影響」：頂多30％

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台積電。路透資料照
台積電。路透資料照

股市爆料同學會．金融股肥羊】

關於川普對台積電課100%關稅的事情，我個人認為是不可能，頂多課30%關稅而已，影響有兩個

1.台積電獲利直接打七折，股價剩900(七折)，有些腦X認為，台積電可以提高30%的售價，來彌補30%的關稅損失，川普會允許台積電漲價嗎，古有夜郎自大，今有台積電自大，果真是腦X無藥醫

2.台積電直接搬去美國，就不用課30%關稅了，但這樣就不是台積電，而是美積電，台積電已經徹底切斷台灣的根，以後台積電是賺是賠，都跟台灣沒關係

川普這個人呢，嘴砲勝於實際，股價得看後續台積電怎麼跟他談，有人問，現在可以進場買股票嗎，請問川普和台積電談判結束嗎，川普都不急，你又何必急著進場呢，等談判結果出來吧

我個人之所以不喜歡電子股，就是因為變數太多，三天兩頭在爆雷，肥羊王年事已高，心臟受不了刺激，還是金融股好，自產自銷純壟斷事業，每天躺著收錢，不用擔心被川普制裁

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 川普 美國

股市爆料同學會

追蹤

延伸閱讀

猜中00878這季配息0.5元！ 存股哥：年化9％剛存當時覺得有7％就很了不起了

00878配0.5元仍維持高檔…年化依舊9％以上優於去年！ 知美：未來應該沒問題持續0.5元之上

00878預估配息0.5元…最後買進日為19號！挺過空頭適合作為投資避風港

00878發配0.5元...少0.05會失望？小車「依然很滿意」：殖利率穩定又會填息

相關新聞

川普真會對台積電（2330）課100％關稅？ 肥羊提「兩影響」：頂多30％

關於川普對台積電課100%關稅的事情，我個人認為是不可能，頂多課30%關稅而已，影響有兩個...

台股昨血洗後今止跌小反彈 利空瀰漫中見一線光明

台股昨天新春開紅盤日以重挫830點補跌，今日早盤止跌且小幅反彈，分析師表示，主要是受到川普宣布對墨西哥進口加徵關稅延後1...

台積電開高15元 帶動台股走揚141點開22,836點

台股4日開盤指數為22,836.27點，上漲141.56點。台積電（2330）開盤價1,085元，上漲15元。

台股走揚 盤中22900點震盪

美國總統川普宣布暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，台股稍微鬆口氣，昨天重跌830點後，今天反彈開高，盤中上漲約200...

歷次大盤單日爆跌700點後趨穩 中長線布局時機浮現

台股在農曆蛇年開紅盤大跌830.7點，跌幅3.53%，收在22,694.71點，也創下史上收盤第四大單日跌點紀錄。根據群...

國泰投顧：2025年全球股市中聚焦美股TINA地位

盤點2024年全球主要股市，MSCI 所有國家指數上漲17.5%，美股標準普爾500指數上漲25%更是亮眼，領漲全球其它...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。