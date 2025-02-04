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台股昨血洗後今止跌小反彈 利空瀰漫中見一線光明

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
昨天遭血洗的台股，今日止跌小反彈。圖／本報系資料照片
昨天遭血洗的台股，今日止跌小反彈。圖／本報系資料照片

台股昨天新春開紅盤日以重挫830點補跌，今日早盤止跌且小幅反彈，分析師表示，主要是受到川普宣布對墨西哥進口加徵關稅延後1個月實施的影響，且台股4日開盤高於昨日最高，顯示今天的開盤已洗掉昨天的成本，算是利空消息中的一線光明。

台北股市經過昨天開盤紅日盤中重挫逾千點的震撼後，今天開高震盪，漲點維持在200點上下，盤中台積電反彈逾2％；鴻海開高走低，但至11時止仍維持小漲；昨天上漲逾2％的聯發科，今天勉力維持平盤之上。

資深分析師許博傑表示，目前看來，台股休市期間的利空消息持續影響台股，相關受影響族群雖然展望不變，但股價下跌，本益比持續被修正中，至於下修至何時，須等待利空事件釐清或是市場對其重新定價。

台股大盤昨天暴跌，創造出676點的跳空缺口，許博傑表示，大盤最差就是下探年線，近期指數應該會在半年線與季線中間震盪，若能重新站回季線，才有機會填補開紅盤日製造的大缺口，觀盤重點目前應鎖定未來關稅戰的發展。

利空 台股 關稅

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