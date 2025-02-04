快訊

日本旅遊身體不適怎麼辦？達人推薦2款實用APP「線上看病」中文也OK

蘋果Vision Pro變最貴遊戲主機！合作Sony支援PS VR2手把

經典賽／資格賽有南韓啦啦隊！李雅英領銜13人為中華隊應援

台股走揚 盤中22900點震盪

中央社／ 台北4日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普宣布暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，台股稍微鬆口氣，昨天重跌830點後，今天反彈開高，盤中上漲約200點，於22900點整數關卡附近震盪。

截至10時44分，集中市場指數上漲143.68點，至22838.39點。成交值約新台幣2185.28億元。

觀察3大權值股表現，台積電最多上漲25元至1095元；鴻海最多上漲3.5元至169元，但隨後漲幅收斂；聯發科最多上漲30元至1530元，不過盤中一度翻黑。

高價族群今天表現強勁，股王信驊盤中一度勁揚超過4%，世芯-KY更大漲超過9%，力旺、緯穎、祥碩、創意等千金股漲幅也都超過2%。

安聯投信分析，市場擔憂DeepSeek對高階晶片需求放緩，但CSP（雲端服務供應商）資本支出仍未見縮減，後續待觀察，整體而言，仍可正向看待AI應用加速普及，特別是電腦、手機等邊緣AI的發展。

美國關稅政策方面，安聯投信認為，實際政策與意圖仍不明朗，若對晶片課徵關稅，很可能反而衝擊到美國品牌廠，另需留意關稅最終是否可能影響美國消費力道。整體來看，安聯投信認為市場仍有諸多不確定因素，估短期偏向觀望。

美國 關稅

延伸閱讀

川普計劃和習近平通話 美對陸加徵關稅轉圜有望

川普祭關稅措施…分析：台半導體若受衝擊 美晶片價格恐漲59%

貿易戰未開打先暫緩！川普宣布暫停對加、墨加徵關稅30天

最後關頭喊卡！川普：延緩加墨25%關稅1個月 24小時內與中方對話

相關新聞

川普真會對台積電（2330）課100％關稅？ 肥羊提「兩影響」：頂多30％

關於川普對台積電課100%關稅的事情，我個人認為是不可能，頂多課30%關稅而已，影響有兩個...

台股昨血洗後今止跌小反彈 利空瀰漫中見一線光明

台股昨天新春開紅盤日以重挫830點補跌，今日早盤止跌且小幅反彈，分析師表示，主要是受到川普宣布對墨西哥進口加徵關稅延後1...

台積電開高15元 帶動台股走揚141點開22,836點

台股4日開盤指數為22,836.27點，上漲141.56點。台積電（2330）開盤價1,085元，上漲15元。

台股走揚 盤中22900點震盪

美國總統川普宣布暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，台股稍微鬆口氣，昨天重跌830點後，今天反彈開高，盤中上漲約200...

歷次大盤單日爆跌700點後趨穩 中長線布局時機浮現

台股在農曆蛇年開紅盤大跌830.7點，跌幅3.53%，收在22,694.71點，也創下史上收盤第四大單日跌點紀錄。根據群...

國泰投顧：2025年全球股市中聚焦美股TINA地位

盤點2024年全球主要股市，MSCI 所有國家指數上漲17.5%，美股標準普爾500指數上漲25%更是亮眼，領漲全球其它...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。