快訊

大S流感病逝震驚全台…台中診所大爆滿 醫：病人暴增1倍

台積電開高15元 帶動台股走揚141點開22,836點

iOS 18.4讓Siri強化3個超能力！專家曝「Vision Pro的未來有希望了」

台積電開高15元 帶動台股走揚141點開22,836點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股4日開盤指數為22,836.27點，上漲141.56點。台積電（2330）開盤價1,085元，上漲15元。

群益投顧表示，大盤指數急殺破半年線後收腳，短中期均線趨勢下彎，技術面轉弱壓力大增；但短期均線架構尚未翻空，先以整理格局視之。短線市場波動加劇，可參考短期技術面變化區間操作。

操作題材可留意：

1.低成本AI問世可望加速終端應用發展─DeepSeek聲稱只需約1/30成本就能直逼OpenAI ChatGPT的推理能力，預期隨著演算法不斷改進，可望讓AI使用成本快速下滑，進而加速帶動AI終端應用的發展，有利AI手機、AI PC市場滲透率提升，以及機器人、自駕車應用興起。

2.網攻風險有增無減,資安網安需求續熱─DeepSeek撼動AI產業卻也引發安全性疑慮，美國資安公司發現，DeepSeek一度有超百萬筆數據外洩，API金鑰和用戶對話記錄全曝光，多國被迫採取措施應對資安風險，加上駭客工具持續強化,組織走向分工，企業對資安網安需求有增無減。

周一（3日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,421.91點，下跌122.75點、跌幅0.28%；S&P500指數下跌0.76%；那斯達克指數下跌1.2%；費半指數下跌1.8%。台積電ADR下跌4.55%，收在199.80美元，較台北交易溢價23.5%。

美國股市周一連續二日下跌，跌幅較早盤有所收斂，但市場仍對美國總統川普的關稅威脅感到不安。川普針對墨西哥、加拿大和中國大陸提出的關稅措施震撼全球市場，投資人紛紛避往避險資產。

三大法人周一集中市場合計賣超850.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超743.9億元，投信買超97.3億元，自營商（自行買賣）賣超15.5億元，自營商（避險）賣超188.3億元。

統一期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,743口至11,109口，其中，外資淨空單增加4,364口至36,490口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,034口至12,722口。選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,700點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,200點，月賣權最大OI落在21,100 點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.03下降至0.95。VIX指數上升4.43至24.91。外資台指期買權淨金額0.02億元 ; 賣權淨金額0.44億元。整體選擇權籌碼面偏空。

AI 外資

延伸閱讀

20萬獎金買台積電或006208？網卻1原因勸：投資0050更賺

台積電夜盤不太妙⋯還會繼續跌？網憂：只是剛開始

台股活水來了…勞動基金3,520億銀彈上膛 伺機布局

證交所董座林修銘：台股擁三大抗跌底氣

相關新聞

台股活水來了…勞動基金3,520億銀彈上膛 伺機布局

台股昨（3）日大跌，勞動基金運用局表示，勞動基金手上有已決標未撥款1,520億元，另自營部位有約2,000億元資金，換言...

台積電開高15元 帶動台股走揚141點開22,836點

台股4日開盤指數為22,836.27點，上漲141.56點。台積電（2330）開盤價1,085元，上漲15元。

雙利空夾擊 蛇年開市股匯雙殺

美國總統川普宣布四日啟動關稅戰，加上DeepSeek引發ＡＩ股利空落後反應，導致熱錢大潰逃，蛇年股匯開紅盤慘遭賣盤血洗。

國際利空襲擊…最慘紅盤日 外資狂賣743億

台股昨（3）日在美國總統川普啟動關稅戰、及DeepSeek橫空出世的衝擊下，外資大逃殺，狂賣743.7億元，開紅盤日上演...

金蛇年開紅盤補跌 半導體、AI族、千金股淪重災區

台股昨（3）日金蛇年開紅盤補跌，終場重挫830點，半導體、AI族群、千金股成重災區，權王台積電大跌5.7%、收1,070...

證交所董座林修銘：台股擁三大抗跌底氣

台股昨（3）日金蛇年開紅盤，早盤一度跌逾千點。對於美國川普政府提早啟動關稅戰引爆台股重挫，臺灣證券交易所董事長林修銘信心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。