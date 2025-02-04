台積電開高15元 帶動台股走揚141點開22,836點

台股4日開盤指數為22,836.27點，上漲141.56點。台積電（2330）開盤價1,085元，上漲15元。

群益投顧表示，大盤指數急殺破半年線後收腳，短中期均線趨勢下彎，技術面轉弱壓力大增；但短期均線架構尚未翻空，先以整理格局視之。短線市場波動加劇，可參考短期技術面變化區間操作。

操作題材可留意：

1.低成本AI問世可望加速終端應用發展─DeepSeek聲稱只需約1/30成本就能直逼OpenAI ChatGPT的推理能力，預期隨著演算法不斷改進，可望讓AI使用成本快速下滑，進而加速帶動AI終端應用的發展，有利AI手機、AI PC市場滲透率提升，以及機器人、自駕車應用興起。

2.網攻風險有增無減,資安網安需求續熱─DeepSeek撼動AI產業卻也引發安全性疑慮，美國資安公司發現，DeepSeek一度有超百萬筆數據外洩，API金鑰和用戶對話記錄全曝光，多國被迫採取措施應對資安風險，加上駭客工具持續強化,組織走向分工，企業對資安網安需求有增無減。

周一（3日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,421.91點，下跌122.75點、跌幅0.28%；S&P500指數下跌0.76%；那斯達克指數下跌1.2%；費半指數下跌1.8%。台積電ADR下跌4.55%，收在199.80美元，較台北交易溢價23.5%。

美國股市周一連續二日下跌，跌幅較早盤有所收斂，但市場仍對美國總統川普的關稅威脅感到不安。川普針對墨西哥、加拿大和中國大陸提出的關稅措施震撼全球市場，投資人紛紛避往避險資產。

三大法人周一集中市場合計賣超850.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超743.9億元，投信買超97.3億元，自營商（自行買賣）賣超15.5億元，自營商（避險）賣超188.3億元。

統一期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,743口至11,109口，其中，外資淨空單增加4,364口至36,490口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,034口至12,722口。選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,700點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,200點，月賣權最大OI落在21,100 點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.03下降至0.95。VIX指數上升4.43至24.91。外資台指期買權淨金額0.02億元 ; 賣權淨金額0.44億元。整體選擇權籌碼面偏空。