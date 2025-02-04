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落底訊號來了？三大投顧董總分析台股後市

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美股、台股3日一片慘綠，市場名師指出「3+5」落底訊號，包括：櫃買市場獲市場支撐、大盤守穩半年線、台積電（2330）未破季線；大盤融資維持率與融資餘額減少、法人動向、成交量縮、利空不跌等，有望帶動市場情緒回穩，後市建議可關注高殖利率、金融與重建概念股。

針對台股大盤行情，綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理呂仁傑表示，整體主要受川普關稅政策、DeepSeek兩大事件影響，在川普政局下，未來半年市場可能波動較大，偏向「牛熊共體盤」，預估2025年將約在22,000點至26,000點呈現箱型格局。

落底訊號方面，陳奕光分析，重要落底訊號包括：第一，櫃買市場並未跌破前波低點；其次，集中市場形成「釘子線」，並未跌破半年線，且於22,500點形成「川普防線」；第三，台積電則力守季線。

此外，大盤融資維持率與融資餘額大幅減少、法人資金動向、成交量縮、利空不跌等五大因素，也有助於確認短期低點。其中，後市融資維持率、融資餘額若能順利滑落，將更能確認短線低點已經出現。另外，成交量接近5,000億元，市場法人換手量已經達到一定水準，同樣具備止跌條件。

焦點個股方面，台積電、輝達等科技股為市場風向指標，廣達（2382）與鴻海（2317）亦值得關注。尤其若廣達再跌停，市場情緒可能更悲觀。強勢股如聯發科（2454）、大立光（3008）等則有望領漲市場。 

另外，綜合黎方國、呂仁傑指出，根據歷史經驗統計，新春開盤後的五日、十日上漲機率高達八成，未來反彈機會仍然存在。展望後市，儘管挑戰依然存在，仍具備投資機會。

黎方國建議投資人，去年上市櫃公司營收亮眼，可關注高殖利率概念股、金融股；近期大火與奧運等因素引發大量重建需求，而涉及建材與公共建設的重建概念股、低基期傳產股，也可能迎來補漲行情。

在當前利空影響上，川普的關稅戰的議題仍持續發酵，早在川普第一次任期內，後市對此消息反應可能將逐漸鈍化；台積電關稅議題可能是「假議題」，由於台積電是以代工模式運作，其產品本質上屬於客戶所有，因此課稅邏輯並不成立，科技股短空長多。

台積電 川普 高殖利率

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