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歷次大盤單日爆跌700點後趨穩 中長線布局時機浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股大盤歷次單日跌點超過700點後市表現。(資料來源：CMoney，群益投信整理)
台股大盤歷次單日跌點超過700點後市表現。(資料來源：CMoney，群益投信整理)

台股在農曆蛇年開紅盤大跌830.7點，跌幅3.53%，收在22,694.71點，也創下史上收盤第四大單日跌點紀錄。根據群益投信統計資料顯示，過去大盤在單日大跌700點以上的後市表現都逐漸趨穩，中長線布局時機點浮現；不過，個股漲跌波動大，可以選擇波動相對低的台股基金或台股高息ETF逢低分批介入。

群益投信指出，統計台股單日跌超過700點以上共五次，後市平均表現來看後5日、後10日、後20日、後60日平均上漲1.92%、4.59%、6.36%、11.82%，且上漲機率來看，只有後五日短線還是較震盪，之後上漲機率都超過八成甚至百分百，整體後市態勢趨穩，近期台股雖然震盪，但後市卻不悲觀，台股動盪之下分散風險的最佳投資方式就是台股基金或台股高息ETF。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，愛好高息的存股族投資人，可以多把握相關投資契機。而在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，短線DeepSeek開源模型衝擊Nvidia相關AI供應鏈，及川普關稅政策逐漸實施影響通膨升溫預期，2月3日大盤指數同時跌破季線及月線，反應科技股春節期間波動。展望後市，台股企業獲利仍在上升趨勢，2025年預估增長29%，預料短期波動難免，選股將是重點，長多格局仍可期，指數修正可把握中長線逢低布局投資契機。看好類股光通訊、Edge AI、軟體、機器人及ASIC族群；非電部分，重心可以生技、鋼鐵等區塊為主。

ETF 台股

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