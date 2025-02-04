國泰投顧：2025年全球股市中聚焦美股 TINA 地位

盤點2024年全球主要股市，MSCI 所有國家指數上漲17.5%，美股標準普爾500指數上漲25%更是亮眼，領漲全球其它主要股市，包含MSCI歐洲指數上漲9.3%、日經225指數21.3%、上海綜合指數18.1%。美股標準普爾500指數連續二年報酬超過20%，對於投資人更關心的是，美股走勢可否持續？國泰投顧認為，2025年精選「投資主題」及「趨勢選股」兩大焦點值得投資人關注。

焦點一：美股鞏固TINA（There Is No Alternative. 別無選擇）

國泰投顧認為，從股東權益報酬率(ROE)角度來看，美股企業的股東權益報酬率持續領先全球美國除外企業，彭博社資料指出美股企業股東權益報酬率達17.16%、全球美國除外企業的股東權益報酬率僅11.02%，兩者差距處於相對高水位，意味著美股企業更有效運用股東投資資金創造更高利潤能力，也意味著在美股表現亮眼的背後，具更強勁基本面支撐，鞏固美股在全球股市中的TINA（There Is No Alternative. 別無選擇）地位。

焦點二：成長加速和利潤擴大的「成長股」持續亮眼

美國表現亮眼外，從投資風格來看，成長股表現更加吸金，綜觀2024年全球股市上漲17.5%，全球成長股上漲24.5%、優於全球價值股上漲11.6%，若進一步聚焦美國大型成長股更上漲33.4%，遠優於美國大型價值股14.4%。

展望2025年，國泰投顧預計市場將更關注有能力成長加速和利潤擴大的企業，尤其隨著生成式人工智慧在2023年突起，在2024年許多產業的各種商業模式深度實行，尤其像是電商物流、社交平台、雲端運算、餐飲叫車外送，透過生成式人工智慧提交出產品創新、囊括客戶並進一步擴大市場份額。

國泰投顧認為，生成式人工智慧在2025年將發揮越來越大作用，扮演催化公司獲利表現重要主題之一。根據彭博社預估，標普500指數在2025年每股盈餘增速可望進一步達到年增14%，美國大型成長股則可望進一步攀升至20.67%，泛大型成長股領域值得投資人進一步關注。