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雙利空夾擊 蛇年開市股匯雙殺
美國總統川普宣布四日啟動關稅戰，加上DeepSeek引發ＡＩ股利空落後反應，導致熱錢大潰逃，蛇年股匯開紅盤慘遭賣盤血洗。
台股昨天盤中下殺千點，終場暴跌八三○點，收二萬二六九四點，創春節開紅盤最大跌點，並寫下史上第四大跌點。台幣兌美元匯率盤中重貶四點七六角，中央銀行護盤讓貶幅縮小至二點八六角，收卅二點九六八元，貶值百分之○點八七創春節紅盤第二大貶幅。
台股在春節休市期間爆出兩大國際利空，昨開盤立刻反映跳空重挫七二八點，盤中一度跳水一○二三點，跌破半年線支撐。儘管國家隊進場護盤，八大公股行庫買超一五五億元，仍無法抵擋外資大舉賣超七四三億元。
半導體、ＡＩ族群、千金股成台股重災區，台積電ＡＤＲ在春節休市期間累計下跌逾百分之四，昨普通股跳空開低，終場下跌六十五元、收一○七○元，市值銳減一點六八兆元，占大盤跌點超過五二○點，單日下跌金額為史上次高，市值滑落至廿七點七四兆元，外資賣超逾三萬張，且是近月來最大賣超量。鴻海為首的ＡＩ伺服器代工廠也全倒，加上廣達、緯創、緯穎、英業達等ＡＩ伺服器代工五強單日市值共蒸發逾三千八百億元。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，川普對加拿大、墨西哥與中國大陸採取的關稅政策可能只是第一階段，接下來是否進一步延燒至晶片，對台灣科技業影響甚劇，「若川普確實如他所說，對台灣晶片業課徵百分之百關稅，台股就可能出現失守兩萬點危機」。
證交所統計，熱錢昨大舉拋售台股七四三億元後蜂擁匯出，估計一天撤出逾十四億美元，台幣匯率盤中最多貶值四點七六角，最低殺至卅三點一五八元。
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