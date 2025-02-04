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川普宣布 對墨西哥關稅延後一個月實施

大摩挺台積 目標價1,388元

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台積電（2330）昨（3）日於台股新春開紅盤之際，因美國關稅政策等因素，股價大跳水5.7%、收1,070元。摩根士丹利（大摩）出具最新個股報告力挺台積電，主要基於技術領先地位、AI長線成長可期，及估值低廉等三大利多因素，維持「優於大盤」評級、目標價1,388元。

大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，美國推行關稅政策，台積電長期利潤的確可能將面臨逆風。儘管目前毛利率已考量保守因素並符合預期，但在關稅實施下，將使市場受到衝擊。因此，在美國與台灣政府進一步澄清政策前，關稅相關消息仍將對台積電產生短期負面影響。

不過，詹家鴻分析，台積電仍因技術領先地位，主要在先進製程（5奈米、3奈米、2奈米）中仍將保持非常高的市場分額，加上AI驅動長期增長，以及相對低廉的估值等三大利多因素，市場主要焦點將關注於利潤的影響上。此外，DeepSeek雖為更低成本的大型語言模型，但未來AI半導體需求依然穩健。

詹家鴻補充，台積電的美國客戶預計將占台積電2025年營收約60%至70%，而在2024年第2季法說會中，台積電管理層指出，關稅的負擔方是由客戶承擔，而非台積電。因此，若美國施加額外關稅，將直接導致晶片客戶的成本增加，進一步影響市場需求與價格結構。

美國晶圓廠補貼政策取消，對台積電的影響相對較小，主因該補貼僅占美國資本支出約10%，將略微增加台積電的折舊費用，對台積電利潤率影響將不到0.5%。

台積電 美國 關稅

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