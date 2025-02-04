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證交所董座林修銘：台股擁三大抗跌底氣

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股昨（3）日金蛇年開紅盤，早盤一度跌逾千點。對於美國川普政府提早啟動關稅戰引爆台股重挫，臺灣證券交易所董事長林修銘信心喊話，「2024年上市公司從中國出口至美國占整體營收低於5%，輸往墨西哥、加拿大的營收占比也僅在1%以上一點點」，證明台灣產業韌性超過想像。

他並進一步強調，台股擁有三大抗跌底氣，一是台美是同盟合作關係，二是兩國政府必定會協調出「台灣產業贏、美國科技產業贏」雙贏方案，三是DeepSeek將讓AI應用更普及，台灣AI半導體供應鏈有十足實力。

證交所昨天舉行「中華民國證券暨期貨業乙巳年新春團拜」，林修銘在會後接受採訪時表示，DeepSeek讓AI產業由封閉應用變成開放應用，在台股新春休市期間對國際股市產生衝擊，但後續已經有所反彈。

對於DeepSeek產生的市場擾動，林修銘分析，台股去年因AI風潮繳出亮麗成績單，儘管出現DeepSeek事件，然而Meta等雲端應用廠商並未準備減少投資AI，可見DeepSeek出現，市場對AI需求不變，只是方法論應用改變，可以更低成本進行AI開發，有機會將AI應用更普及化，也可能讓相關產業受惠；台灣在手機、ICT等應用面具有優勢，而台灣在AI半導體供應鏈有十足實力。

至於美國對加拿大、墨西哥、中國大陸等調高關稅，林修銘表示，上市公司去年營收成長至近44兆元，證交所曾對上市公司進行調查，2023年上市公司從中國輸至美國的營收占總營收在5%之上，2024年已降至5%之下，輸往墨西哥、加拿大的占比也僅在1%以上一點點，主要是電子產業，相信產業界針對關稅議題會持續調整營運策略。

他強調，美國的措施是希望產業界到美國設廠，而以台積電來說，不僅已經到美國設廠，也到日本、歐洲設產，可見台灣的產業比想像中更具有韌性。

AI 美國

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