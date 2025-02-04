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台股活水來了…勞動基金3,520億銀彈上膛 伺機布局

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞動基金手上有已決標未撥款1,520億元，另自營部位有約2,000億元資金，換言之，估計有3,520億元可為台股注入活水，伺機進場布局。 路透
勞動基金手上有已決標未撥款1,520億元，另自營部位有約2,000億元資金，換言之，估計有3,520億元可為台股注入活水，伺機進場布局。 路透

台股昨（3）日大跌，勞動基金運用局表示，勞動基金手上有已決標未撥款1,520億元，另自營部位有約2,000億元資金，換言之，估計有3,520億元可為台股注入活水，伺機進場布局。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，新制勞退基金規模，包括雇主提繳及基金收益年年擴增，勞動基金自營部位亦頗具規模，此部位是「調節用」，亦即逢高出脫、逢低買進，因此水位並不固定，「勞動基金每天都在市場」。昨日台股重挫，她說，「想交易的部位都交易到了」；透露勞動基金昨日已經進場。

她表示，勞動基金委外部分尚有1,520億元未撥款，包含絕對報酬800億元、相對報酬720億元。至於自營部位，外界推估約2,000億元可運用。

2024年政府主要退休基金收益
2024年政府主要退休基金收益

台股新春開盤就大跌，劉麗茹表示，台股一天大跌不代表未來幾天會持續大跌，不要太緊張，勞動基金會審慎研究。她強調，勞動基金操作策略向來是「不摸底不探頭」。

受惠於AI浪潮，推升政府退休基金2024年收益表現。截至2024年底，包括勞動基金、國保基金及退撫基金等三大政府退休基金，合計大賺1兆2,930億元。12月單月進帳217億元。

根據勞動基金運用局昨日公布績效。截至2024年底，整體勞動基金規模為7兆479億元，全年評價後收益數為1兆428億元，收益率16.48%，雙雙創新紀錄。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆6,582億元，收益數為6,989億元，收益率16.16%；舊制勞退基金運用規模為1兆651億元，收益數為1,705億元，收益率19.36％；勞保基金運用規模為1兆919億元，收益數1,629億元，收益率18.13％。

受衛福部託管國保基金運用規模為6,177億元，收益數為902億元，收益率為17.68％。退撫基金規模為9,968億元，收益數為1,600億元，收益率17.49%。

勞動基金 勞退基金

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