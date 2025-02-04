金蛇年開紅盤補跌 半導體、AI族、千金股淪重災區

台股昨（3）日金蛇年開紅盤補跌，終場重挫830點，半導體、AI族群、千金股成重災區，權王台積電（2330）大跌5.7%、收1,070元，市值銳減1.68兆元，占大盤跌點超過520點；鴻海為首的AI伺服器代工廠也全倒，加計廣達、緯創、緯穎、英業達等AI伺服器代工五強單日市值共蒸發逾3,800億元。

台股封關期間，台積電ADR累計跌逾4%，昨天普通股跳空開低，終場下跌65元、收1,070元，市值銳減1.68兆元，單日下跌金額為史上次高，市值滑落至27.74兆元，外資賣超逾3萬張，終止連五買，並且是近月來最大賣超量。

三大族群成台股重災區

日月光投控過年期間ADR重挫逾7%，跌幅是在美掛牌的台灣上市櫃公司中最大，昨天難逃補跌壓力，終場跌超過9%、收161元，下跌16元，市值減少706.3億元。

相較於台積電、日月光投控等半導體權值股走勢疲弱，聯發科昨天表現相對硬挺，盤中一度衝上歷史天價1,525元，終場漲35元、收1,500元。法人分析，聯發科昨天逆勢收紅，應與市場聯想大陸AI新創DeepSeek快速崛起，有利邊緣AI裝置銷售有關，聯發科身為AI手機等邊緣AI裝置主要晶片供應商，可望沾光。

在川普政府發動新一波關稅戰，以及DeepSeek橫空出世撼動全球傳統AI股、輝達為首的指標廠台股封關期間大跌影響下，鴻海為首的AI伺服器代工廠也成為殺盤重心。

鴻海昨天股價重挫14.5元或8%，收165.5元，探近五個月新低價，並爆出15.5萬張巨量，單日市值蒸發超過2,000億元，總市值下滑至2兆2,989億元。三大法人昨日同站賣方，合計賣超鴻海10.3萬張。

廣達遭摜殺至跌停價243元，探近五個月新低價，重挫26.5元，單日市值蒸發約1,024億元，總市值失守龍年封關日的兆元大關、降至9,386億元。外資昨日狂砍廣達2.1萬張，為連12賣。

緯創集團旗下緯穎遭打入跌停，終場大跌220元、收2,020元，市值降至3,753億元，單日縮水413億元，惟外資昨日買超199張，連二買，三大法人合計買超149張。緯創昨天下殺9%或10元，終場力守100元整數價位，市值跌破3,000億元大關、降至2,896億元，單日市值縮水約290億元，外資賣超2.4萬張，連三賣。

英業達大跌6.6%或3.3元、收46元，市值下滑至1,650億元，單日市值縮水約118億元，外資賣超6,535張，連二賣。

千金股族群也是重災區。統計16檔千金股中，僅大立光、聯發科收紅，餘均下跌，跌停家數更高達九檔，包括股王信驊、緯穎、旭隼、嘉澤、川湖、弘塑、健策、穎崴、AES-KY等均難以倖免，主要都與輝達AI伺服器概念股有關。