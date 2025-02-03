蛇年開局股匯失血 專家傳授金三角策略

金蛇年開局投資市場面臨DeepSeek逆天問世、聯準會聲明偏鷹、川普關稅開鍘等三大震撼，中租基金平台總經理蘇皓毅表示，投資人只要妥善調整資產配置，掌握「分散投組、分批進場、適度停利」的金三角投資策略，仍有機會捕捉收益機會。

中國大陸DeepSeek開源模型問世，以低成本、高效能的技術特色迅速成為全球焦點，也引發市場對美國科技巨頭近年投入數千億人工智慧（AI）資本支出效益的質疑，導致AI半導體股價下修。有別於美國企業重視算力，中國因晶片進口受限，轉而專注演算法優化，DeepSeek的出現促使AI相關類股本益比下修，更啟發英國、印度發展本土AI模型。

蘇皓毅指出，美國科技巨擘也開始借鏡DeepSeek的經驗降低成本、提高利潤，中長期而言，在硬體「算力」與軟體「算法」的相輔相成下，AI使用成本將逐步降低，使其如同網際網路般普及，最終帶動AI晶片需求增加，印證「傑文斯悖論」當技術進步提高資源效率，反而帶動需求上升的經濟現象。

美國聯準會1月利率會議雖維持基準利率在4.25%-4.5%區間不變，但聲明措辭轉趨強硬，刪除「勞動市場趨緩」用詞，改稱「失業率維持低檔」，並警告通膨仍偏高。然而，市場早在2024年12月利率會議後已預期降息步調放緩，最新利率期貨顯示2025年降息次數落在一至兩次，除非通膨明顯反彈，促使聯準會態度從「放緩升息或按兵不動」轉為「可能升息」，否則殖利率將維持高檔震盪格局。

另外，春節收假前最震撼則莫過於美國總統川普宣布的關稅新政，自2月1日起將對墨西哥、加拿大課徵25%的關稅，對中國大陸實施10%的關稅，以報復芬太尼的非法流入，川普更揚言，未來加增關稅將擴大至原油和金屬等商品。所幸相較於川普首任任期，投資人至少有過往經驗可循，2018年第3季起美股的走跌，主因為市場反應聯準會將進入升息循環所致，而非中美貿易戰，而且在2020年2月疫情衝擊前，美股仍維持震盪上行走勢。

蘇皓毅強調應擺脫過去兩年「重壓單一主題」的投資模式，2025年致勝的關鍵在於建立分散的投資組合。以近期DeepSeek事件為例，當日費半重挫9.15%，資金隨即轉向醫療保健、民生消費、金融與固定收益，而且科技類股也非全倒，Salesforce、Gartner這類將AI融入商業模式、提高效率的AI賦能（AI Empower）企業反而逆勢走揚，凸顯產業垂直及平行分散布局的重要性。

雖然川普言論難以預測，但美國經濟強韌，企業獲利持續成長，終將帶動股市回升，參考2018至2019年的歷史經驗，美國宣布加徵關稅時標普下跌約5%，其他國家反制時標普跌7%，但通常一周內即可收復跌幅，可見在川普總統任內，「股市波動度上升」是投資人唯一可確定的。在衰退機率低、波動增加的金融環境，聯準會放緩降息甚至有可能按兵不動的情況下，股市本益比難以延續前兩年的擴張態勢，報酬將仰賴企業獲利成長的支撐，蘇皓毅建議投資人宜採取分批布局策略，降低獲利預期，搭配適度獲利了結，避免淪為紙上富貴，將是最佳的投資策略。