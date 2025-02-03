台股暴跌 金管會提三關鍵數字：基本面未變

受DeepSeek及美國提高關稅衝擊國際股市，使台股3日大跌830.7點，跌幅3.53%居亞股最慘，金管會指出，將密切關注國際市場變化。

金管會表示，台股3日雖跌3.53%，居亞股之首，但若以2025年到1月底，開春這一個月來，台股上漲2.13%，漲幅僅次於韓股的4.91%，仍是亞股第二佳，台股集中市場日均成交量3,533.85億元、年增16.7%。

2024年全年國內上市櫃公司營收43.46兆元是史上新高，年增13%，整戶擔保維持率到1月22日（前一交易日）是168%，三大數據顯示台股基本面未有顯著改變。

也就是說，即便台股重挫，但基本面穩健、整戶擔保維持率在168%高位，交易量能也持穩，台股信心仍在。

受DeepSeek及美國提高關稅衝擊國際股市，使台股歷經長假後，3日開盤大跌，終場收盤22,694.71點，下跌830.70點，跌幅3.53%，成交量4,928億元，外資賣超649.15億元。

同時段新加坡跌0.58%，香港跌1%，韓國跌2.75%，日本跌2.83%，顯示亞股在這波關稅戰與DeepSeek衝擊中，全盤皆墨。

拉長時間從2025年截至1月31日止，台股上漲2.13%，僅次於韓股漲4.91%。其餘新加坡漲幅1.80%、香港漲幅0.82%、日本跌0.81%、深圳跌2.48%、上海跌3.02%、美國道瓊漲4.70%。台股集中市場日均成交量約3,533.85億元，年增16.70%。

基本面部分，金管會指出，2024年國內上市櫃公司累計營收約43.46兆元，年增13.02%，為歷年最高，台股本益比約21.29倍，現金殖利率達2.35% (加計股票股利為2.46%)，顯示基本面仍穩健。