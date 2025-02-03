雙利空夾擊台股盤中重挫千點 投信：短線重點關注這兩大事件

受DeepSeek與川普加徵關稅政策影響，美股上周震盪激烈，導致台股蛇年開盤一度暴跌逾千點。法人表示，高階晶片需求可能不若原先樂觀，相關供應鏈面臨評價下修，但AI產業長線正面，加速AI邊緣運算裝置的擴張，台灣受惠程度大。

美國將對加拿大、墨西哥、中國大陸加徵關稅，法人認為，對台積電（2330）直接影響有限，後續仍須觀察美國政府是否直接針對台積電與AI相關晶片加徵關稅，預計市場會領先反應；若採關稅方式，考量台積電之議價能力，應可轉嫁至客戶及供應商，但川普政府若要求提高美國廠先進製程的比例，恐提高台積電製造成本與費用，並壓縮獲利能力。

安聯投信台股團隊表示，台股受到休市期間美股震盪影響，投資氣氛偏緊張，節後開盤首日多數股票呈現無差別下跌，但預期之後各公司可能會出現差異化，如同美股，儘管AI晶片龍頭表現偏弱，但雲端服務業者（CSP）及客製化晶片（ASIC）族群則相對穩健。就DeepSeek影響來看，市場擔憂對高階晶片需求放緩，但CSP資本支出仍未見縮減，後續持續觀察。預期上半年GPU出貨將不如預期，AI伺服器機櫃相關勢必受到影響，由於市場對GB300期待較大，而相關出貨至少在年中之後。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，仍可正向看待AI應用的加速普及，特別是邊緣AI的發展，包括PC、筆電、手機等，而Apple今年因為新機推出、Apple Intelligence四月之後將有更多語言版本推出，可望刺激買氣 ，台股相關廠商未來有機會逐漸受惠。在關稅政策方面，實際政策與意圖仍不明朗，若對晶片課徵關稅，很可能反而會衝擊到美國品牌廠，需持續觀察、留意關稅最終是否可能影響美國消費力道。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，以AI供應鏈來看，台灣供應鏈以硬體受惠程度最大，DeepSeek與美國加徵關稅等利空夾擊下，壓抑台股走勢，惟台積電在高階晶片製程具強大競爭優勢，加上AI邊緣運算應用若加速，整體AI產業仍有望朝正向發展，對台灣產業仍相對有利，建議投資人採定期定額或拉回買進方式布局。

安聯投信台股團隊表示，由於仍有諸多不確定因素，市場短期應會偏向觀望，盤勢上半年整理機率大，下半年隨著相關事件逐漸明朗，加上企業獲利走強，可望帶動盤勢回升。建議現階段定期定額台股基金的投資人，可持續累積部位，長線投資者亦可把握機會，趁勢分批布局累積未來收穫機會。