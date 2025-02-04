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五股7.3度 寒流發威16縣市低溫特報 周五強烈冷氣團再接力

墨西哥關稅停徵一個月 道指收復早盤大部分跌幅

川普宣布 對墨西哥關稅延後一個月實施

就市論勢 ／AI 鏈、半導體設備 逢低買

經濟日報／ 吳裕良（聯邦投信投資長）

盤勢分析

美國總統川普上任後，公布向加拿大、墨西哥收取25%關稅，中國大陸10%，這幾個國家也立刻表示將反擊；雖然在川普上任前已經預告過，但當實際執行的時刻來臨，對於股匯市仍有明顯的負面影響。

另外，DeepSeek對於美國AI相關個股，除了在春節封關期間的負面衝擊外，昨（3）日也明顯擴大至台股，其中AI相關類股大幅度明顯下跌外，成交量也顯著大增至超過5,000億元。

投資建議

我們維持對於股票市場中長期維持著較正面的看法，認為DeepSeek並不會明顯影響AI硬體的需求，是需要加速軟體的更新，看好AI供應鏈類股的跌深反彈，並且引領相關供應鏈積極揚升。

昨日台股盤面出現明顯下跌，加權指數大跌830點，收在22,694點，跌幅3.5%。昨日上漲類股包括生物製劑2.8%、抗癌概念股2.4%、資訊服務2.2%。

相反地，昨日先進封裝出現9.6%的修正、雲端運算重挫9.2%、探針卡大跌9%。AI供應鏈價值面浮現，建議資金逢低加碼AI供應鏈與半導體設備等相關族群。

AI 台股 負面

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