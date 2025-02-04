就市論勢 ／AI 鏈、半導體設備 逢低買
盤勢分析
美國總統川普上任後，公布向加拿大、墨西哥收取25%關稅，中國大陸10%，這幾個國家也立刻表示將反擊；雖然在川普上任前已經預告過，但當實際執行的時刻來臨，對於股匯市仍有明顯的負面影響。
另外，DeepSeek對於美國AI相關個股，除了在春節封關期間的負面衝擊外，昨（3）日也明顯擴大至台股，其中AI相關類股大幅度明顯下跌外，成交量也顯著大增至超過5,000億元。
投資建議
我們維持對於股票市場中長期維持著較正面的看法，認為DeepSeek並不會明顯影響AI硬體的需求，是需要加速軟體的更新，看好AI供應鏈類股的跌深反彈，並且引領相關供應鏈積極揚升。
昨日台股盤面出現明顯下跌，加權指數大跌830點，收在22,694點，跌幅3.5%。昨日上漲類股包括生物製劑2.8%、抗癌概念股2.4%、資訊服務2.2%。
相反地，昨日先進封裝出現9.6%的修正、雲端運算重挫9.2%、探針卡大跌9%。AI供應鏈價值面浮現，建議資金逢低加碼AI供應鏈與半導體設備等相關族群。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言