聯詠目標價 大摩喊630元

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，目前顯示器驅動IC在庫存偏低、價格趨穩、市場份額轉移以及規格升級的推動下，市場的領導廠商將率先受益，加上雲端AI不確定性日益提高，因此看好聯詠（3034），給予「優於大盤」的評等，目標價則從580元上調至630元。

大摩科技產業分析師顏志天看好聯詠的主要理由是：折疊智慧手機的導入、市場占有率提升、以及晶圓成本下滑等因素。這些利多將在未來六至12個月內逐漸發酵。同時，整體面板廠商的顯示器驅動IC庫存水位相對較低。此外，中國對電視和個人電腦的補貼，正推動面板價格走升。

顏志天指出，預期AMOLED在未來二年智慧手機中的滲透率將持續攀升，2026年可望提升至63%。用於LTPO（低溫多晶氧化物）、及可折疊面板的AMOLED的驅動IC設計將更加複雜。

再加上產品規格不斷調整，這些因素顯示，產業領導廠商可望同時受惠於更大的市場規模以及市場占有率的成長。聯詠有望於美國、中國，甚至南韓的智慧手機品牌中擴大市占率。

另外，顏志天認為，OLED TDDI（整合觸控功能與面板驅動晶片）將於2025年第2季開始量產，除了驅動IC相關產品外，領先的DDI公司正朝新業務多角化發展。相信3D記憶體最近的發展可能提供新的機會。

大摩的供應鏈調查顯示，聯詠今年可能開始向LG Display供應用於iPhone 16 Pro系列的產品，而蘋果對於OLED DDI的要求極高，需要針對所有機型進行認證。

然而，考量到蘋果為避免單一供應商集中度過高而採取的「雙供應商政策」，聯詠的主要競爭對手LX Semicon於去年下半年開始取得部分訂單。

不過，由於該競爭對手的品質不夠穩定，聯詠有望在2025年於LG Display重新奪回約50%至60%市占率，優於市場預期。因此，預計聯詠今年供應iPhone的出貨量可望與前一年持平，約為3,800萬顆，大約占其總營收的6%，並貢獻約7%的獲利。