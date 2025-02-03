今年來外資對新興亞股轉為賣超 對印度賣超最高、台股次之

川普政策不確定性升高，今年以來外資對新興亞股轉為賣超，以對印度的84.2億美元賣超最高，再來是台股的12.6億美元、南韓的10億美元。今年以來，新興亞股以南韓漲2.2%最優，但菲律賓大跌9.9%最重，其次是泰國跌7%，台股則跌1.4%。

外資持續賣超印度股市。群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度股市呈現整理格局，主因是市場消息清淡，加上美元走強、川普政策不確定性高。但市場預期印度企業最新一季獲利年成長可望達6%，且季增率由負轉正，顯示獲利趨勢出現觸底回升跡象，加上經濟數據仍強勁，都有助支撐股市。類股方面，看好金融、醫療保健、非核心消費股等。

PGIM高成長基金經理人廖炳焜指出，DeepSeek與川普關稅相關利空短線可能影響半導體與人工智慧（AI）下游廠商，需等待18日川普針對半導體關稅執行細節，以及輝達26日法說後對市場的展望。但中長期而言，DeepSeek問世有助於AI應用加速普及，且AI模型成本降低，有利應用發展及邊緣運算如個人電腦（PC）、手機、自駕車、人形機器人、智慧眼鏡等。

安聯投信台股團隊指出，儘管AI晶片龍頭偏弱，但雲端服務業者（CSP）及客製化晶片（ASIC）族群則相對穩健。就DeepSeek影響來看，市場擔憂對高階晶片需求放緩，但CSP資本支出仍未見縮減，後續持續觀察。上半年繪圖處理器（GPU）出貨可能不如預期，勢必影響AI伺服器機櫃相關。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，雖然全球經濟動盪，但越南經濟基本面仍相當穩健。2024年越南證券開戶數突破929.8萬戶創新高，政府持續推動優化證券交易措施，加上市場預期今年有機會升級為富時新興市場，這些利多因素都為越股注入新動能，後市展望樂觀。