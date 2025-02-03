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公開資訊觀測站2.0 23日上線

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所近年來持續優化官網及相關服務網頁，當中，攸關上市櫃公司資訊發布的公開資訊觀測站優化網站將於23日正式上線，以全新設計提供更直觀的操作介面、快速的瀏覽體驗、友善行動裝置使用，提升使用者體驗。

證交所表示，為全面提升投資大眾對公開資訊觀測站的使用體驗，使投資人能快速取得並善用正確之投資理財資訊，於2024年10月21日提供公開資訊觀測站（MOPS）優化網站供投資人體驗試用，將於23日進行網址調整切換上線作業。

公開資訊觀測站（MOPS）網站優化，提供全新網頁入口設計、重新架構功能選單、增設常用功能區塊、響應式網頁設計、功能對照索引等五大亮點，採直觀的UI／UX設計，改善閱讀舒適度，使用功能選單分類清楚，查找資料時更為省時、便利，提升使用者優質體驗，在試用期間廣獲使用者好評，證交所規劃進行優化網站網址正式上線作業。

證交所提醒，為減少網址轉換對使用者操作使用影響，自即日起新增現行公開資訊觀測站（https://mopsov.twse.com.tw）網址供投資大眾使用，於23日起優化網站正式以（https://mops.twse.com.tw）網址提供服務。

證交所指出，為提升投資環境友善度、增強資訊揭露的重要平台，公開資訊觀測站藉由介面優化為投資大眾提供更佳使用體驗，展望未來，證交所將持續收集使用者回饋意見，精進以滿足投資者的需求。

證交所

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