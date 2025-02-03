期交所公告股票類契約保證金維持原春節期間保證金收取標準

因應2025年春節假期休市，臺灣期貨交易所於春節期間實施調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金措施，並於開紅盤日視市場狀況公告2月4日一般交易時段結束後各契約的保證金適用金額。

鑑於近期國際股市波動狀況，為強化交易人保證金風險承受能力及市場運作安全，臺灣期貨交易所於2025年2月3日公告臺股期貨契約(TX)等25檔股價指數類契約及元大台灣50ETF期貨(NYF)等27檔標的證券為受益憑證的股票類契約，維持春節期間保證金收取標準，不予回調。

小型美元兌人民幣期貨契約(RTF)、美元兌人民幣期貨契約(RHF)、澳幣兌美元期貨契約(XAF)、英鎊兌美元期貨契約(XBF)、歐元兌美元期貨契約(XEF)、美元兌日圓期貨契約(XJF)等6檔匯率類契約，及黃金期貨契約(GDF)、臺幣黃金期貨契約(TGF)、布蘭特原油期貨契約(BRF)、黃金選擇權契約(TGO)等四檔商品類契約保證金，恢復為春節假期前1月21日之保證金，並自2025年2月4日一般交易時段結束後起實施。