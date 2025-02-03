00923配息率約3.5% 2月18日除息

台股在反應長假期間國際股市利空下，金蛇年首個交易日表現失利，補跌逾800點，但亦可視為分批建立部位、搶便宜之契機，且近日也正逢多檔台股ETF公告最新配息資訊，投資人可留意相關訊息與時程來參與配息，先掌握收益，也順帶趁短線回檔建立部位把握後續行情。

根據投信官網公告資訊，台灣首檔台股低碳市值型ETF-群益台ESG低碳50（00923）每受益權單位預估配發金額為新台幣0.77元，若以2月3日收盤價21.8元來推估，單次現金配息殖利率預估近3.53%，除息日訂於2月18日，因此想參與配息的投資人，最晚須在2月17日買進，收益分配發放日則在3月17日。

群益台ESG低碳50是台灣第一檔訴求布局於低碳龍頭股的台股ETF，採取半年配息，每年2月與8月除息，自2023年3月掛牌以來，已配息3次且次次都填息，本次為第4次配息。

00923的追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，透過選股機制，篩出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，再進一步精選台灣市值前50大低碳龍頭公司，致力於提供投資者ESG表現優異且具較低碳排風險的投資組合，以滿足投資者的長期投資需求，尤其在台灣碳費制度也在今年上路，正式邁入碳有價時代下，結合低碳概念的市值型ETF更將有助同步掌握台股成長行情與碳金商機。

財富管理專家表示，雖然中國大陸DeepSeek R1架構推出、川普加徵關稅等議題引發市場疑慮，為股市帶來壓力測試，然基於全球包括台灣在內景氣預期維持溫和成長，且AI發展趨勢不變，應用面需求甚至更為拓展，台灣電子產業鏈可望持續受惠，中長期表現仍值關注。

此外，今年台灣碳費將先試申報、2026年正式收費，意味著台灣進入碳有價時代，故碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛之重點，建議投資人不妨透過00923這類選股兼顧永續經營與企業獲利的台股低碳市值型ETF來布局，掌握台股後市行情。