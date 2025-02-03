過完年又回來賣！外資賣超743億元 狂賣鴻海逾9萬張

農曆年後台股3日開盤，但卻大跌830.7點，跌幅3.53%，收在22,694.71點。三大法人中僅投信買超，外資大賣743.96億元，統計外資賣超前十名以AI伺服器代工廠為主， 賣超鴻海（2317）95,640張最多，其次依序大賣台積電（2330）、緯創（3231）、力積電（6770）、元大台灣50（0050）；逆勢買超第一的個股為新光金（2888）。

台股3日跳空開低，一度重挫1,023.21點，回測半年線，權王台積電收盤1,070元，下跌65元，跌幅5.73%，影響大盤指數約497點。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超743.96億元，投信買超97.36億元，自營商賣超（合計）203.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超15.59億元，自營商（避險）188.39賣超億元。

AI伺服器代工、零組件、封測族群重挫，多檔摜入跌停板，鴻海下跌約8%，收165.5元。台積電供應鏈相關個股也股價表現低迷，萬潤（6187）、均華（6640）、弘塑（3131）等摜入跌停板。股王信驊（5274）跌停，其餘千金股嘉澤（3533）、川湖（2059）等也亮燈跌停，僅大立光（3008）、聯發科（2454）逆勢走揚。

統計外資賣超前十大個股依序是鴻海、台積電、緯創、力積電、元大台灣50、廣達（2382）、欣興（3037）、群創（3481）、中信金（2891）、長榮航（2618）；鴻海居外資賣超冠軍，收在165.5元，跌幅8.06%，其次是賣超台積電30,298張，賣超緯創24,916張。

而外資買超前十大個股依序是新光金、元大美債20正2（00680L）、元大滬深300正2（00637L）、復華富時不動產（00712）、元大航太防衛科技（00965）、中信中國50正2（00753L）、彰銀（2801）、大成鋼（2027）、國泰20年美債正2（00688L）、玉山金（2884）；外資買超新光金30,764張最多，個股中買超彰銀10,061張、大成鋼9,225張。