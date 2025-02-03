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外資上周撤出印度84.2億美元居冠 台股12.6億美元次之

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額(資料來源：彭博，中國信託投信整理)
外資對亞洲股市買賣超金額(資料來源：彭博，中國信託投信整理)

農曆春節期間，國際市場接連傳出震撼彈，中國信託投信表示，中國大陸AI公司DeepSeek低成本開發AI模型，以及美國總統川普宣布對中國大陸等國加徵關稅的消息，為台股蛇年開盤帶來震盪考驗。然而，台灣經濟基本面穩健，加上AI產業長期發展可期，中長期投資展望仍維持審慎樂觀。

觀察上周亞洲新興市場資金動向，資金流出壓力明顯加劇，整體市場淨流出 21.5億美元，其中，印度市場單周流出達12.7億美元，創下近期新高。台灣與越南因適逢農曆新年休市。進一步觀察今年以來的資金流向，新興亞洲市場累計淨流出金額已達 116.1億美元，其中，印度市場資金外流最為顯著，達84.2億美元；台灣市場也面臨12.6億美元的資金撤離次之，第三為南韓，外資流出10億美金。

就各國股市表現而言，南韓股市今年以來表現相對佳，上漲 2.36%，印尼和新興亞洲市場整體亦維持漲勢，分別上漲 0.41%和 0.62%。反觀，菲律賓和泰國則分別下跌 10.2%和6.12%，表現相對疲弱。台股、越股今年以來分別小幅下跌 1.95%、0.14%，表現相對持平。

中國信託投信指出，春節期間DeepSeek宣稱僅以560萬美元打造的AI模型震驚全球，雖然此金額被質疑未計入完整研發成本，但確實反映AI技術競爭加劇。然而，AI發展關鍵仍在於算力，高階設備依然是穩健前進的基石，加上包括OpenAI等業者已表示將調整開發策略，長期而言AI領域發展持續樂觀，相關供應鏈可擇優逢低布局。

本周台股恐將一次性反應春節期間國際市場變化，除Deepseek外，包括美股道瓊指數上漲1.18%，但費城半導體指數重挫6.46%，以及川普宣布自2月4日起對中國大陸加徵10%關稅、對加拿大和墨西哥加徵25%關稅等消息。市場將密切關注美國非農就業報告、科技巨頭財報，以及英國央行利率決議等重要經濟數據。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，儘管全球經濟動盪，但越南經濟基本面仍相當穩健。2024年越南證券開戶數突破929.8萬戶創新高，政府持續推動優化證券交易措施，加上市場預期今年有機會升級為富時新興市場，這些利多因素都為越股注入新動能，後市展望樂觀。

AI 中國信託

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