00923配息0.77元 2月17日最後買進日

根據投信官網公告，群益台ESG低碳50（00923）本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.77元，若以2月3日收盤價21.8元來推估，單次現金配息殖利率預估近3.53%，除息日訂於2月18日。因此，想參與配息的投資人最晚須在2月17日買進，收益分配發放日則在3月17日。

00923是台灣第一檔訴求布局低碳龍頭股的台股ETF，採取半年配息，每年2月與8月除息，自2023年3月掛牌以來，已配息三次且次次都填息，本次為第四次配息。

00923的追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，透過選股機制，篩出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，再進一步精選台灣市值前50大低碳龍頭公司，致力於提供投資者ESG表現優異且具較低碳排風險的投資組合，以滿足投資者的長期投資需求。

群益投信指出，尤其在台灣碳費制度也在今年上路，正式邁入碳有價時代下，結合低碳概念的市值型ETF更將有助同步掌握台股成長行情與碳金商機。

此外，今年台灣碳費將先試申報、2026年正式收費，意味台灣進入碳有價時代。群益投信指出，在低碳趨勢下，碳排放量管理良好的企業也可望成為資金偏愛重點。建議投資人，不妨透過布局00923這類選股兼顧永續經營與企業獲利的台股低碳市值型ETF，以掌握台股後市行情。

法人表示，雖然DeepSeek R1架構推出、川普加徵關稅等議題引發市場疑慮，為股市帶來壓力測試，然基於全球包括台灣在內景氣預期維持溫和成長，且人工智慧（AI）發展趨勢不變，應用面需求甚至更為拓展，台灣電子產業鏈可望持續受惠，中長期表現仍值關注。