證券暨期貨業農曆乙巳年新春團拜 賀資本市場蛇年金蛇報喜、瑞蛇迎祥

證券暨期貨業農曆乙巳年新春團拜於3日在101大樓證交所舉行。主管機關、證券期貨周邊單位、公會等首長均蒞臨參加，齊賀資本市場蛇年金蛇報喜、瑞蛇迎祥。

金管會主委彭金隆指出，在證券期貨周邊機構共同努力下，2024年我國資本市場表現強勁，台股加權指數創歷年收盤新高，上市櫃家數、日均成交值亦創近年新高。回顧2024年，金管會積極打造具台灣特色的亞洲資產管理中心，調整盤中零股交易撮合時間、開放證券商辦理認股借貸業務、推行上市櫃公司永續發展行動方案等。展望今年，金管會將持續秉持金融監理的核心理念，朝向建立安全與發展並進的新金融市場邁進，以五大方向持續推動市場監理與資本市場發展：

一、落實亞洲資產管理中心推動政策：以「加大」與「串聯」為核心推動相關策略，透過政策輔助，串接各類金融商品服務與客戶，打造一站式服務以留財引資。

二、強化資本韌性與風險監理：持續關注國際監理改革趨勢，推動防制洗錢與風險基礎監理，健全證券及期貨市場體系。

三、推動反詐措施以打擊金融詐騙：持續督促證期業者及金融機構為不同族群量身打造各種金融商品與服務，同時打擊金融詐騙，達到「有感阻詐」目標。

四、強化永續金融支持產業永續發展與淨零轉型：支持企業淨零轉型、鼓勵企業揭露減碳目標策略等，期能擴大政策支持面向與力度，協助政府與企業推動淨零轉型。

五、吸引創新企業掛牌：放寬創新板合格投資人制度、加強創新審查，加速形塑創新產業生態系，帶動正向循環使台灣資本市場成為亞洲創新的核心樞紐。並透過證交所與周邊單位組成之服務團領軍，推動優質企業進入資本市場及導引資金投入國家公共建設。

彭金隆表示將以安全與發展並進為前提，推動資本市場創新繁榮。願與證期周邊單位保持密切合作，攜手於各項業務中繼往開來、砥礪奮進，共創台灣資本市場的卓越佳績。

證交所董事長林修銘就過去一年資本市場的豐碩成果，向主管機關的指導及各公會的努力致上謝意。林修銘長提醒未來仍將面臨國際政治情勢及地緣衝突等難以預測的風險。近日，美國總統川普（Donald Trump）提及我國掌控全球98%的晶片市占，並暗示可能對台灣徵收晶片關稅；同時，中國大陸新創DeepSeek發布的低成本AI模型，亦反映美中AI科技競賽日趨激烈。展望2025年，證交所將以「敏捷」、「創新」及「科技」三大主軸為推動方針，應對資本市場未來的機會與挑戰，持續為我國資本市場開創新局、提升競爭力。

在敏捷轉型方面，林修銘指出證交所三年內員工平均年紀已從52歲降至46歲，公司任職五年內的同仁占三成，組成老、中、青的多元服務陣容，期許組織培養敏捷的態度與思考，不再拘泥於傳統部門間的界限，而是針對不同任務，靈活組建跨部門的小組，跳脫傳統垂直式的思考框架，改採平行式的溝通與整合；對外，證交所亦與櫃買中心成立資本市場服務團，提供完整的一站式服務，從客戶的角度出發，快速而完整地提供諮詢與後續服務。證交所鼓勵員工從傳統的皮鞋換成輕便的球鞋，期許員工除了有敏捷的思考也有更高的行動力，象徵推動敏捷、高效的工作文化，從內到外塑造全新的企業形象與價值觀。

在創新驅動方面，證交所以創新為核心，支持我國資本市場及創新企業，加強創新板的宣導，期許創新板為台灣帶來新的護國群山，同時藉由創新概念，發展多元化商品及交易所間的合作，推動主動式ETF及於海外發行連結台股ETF的存託憑證（DR）。

在科技賦能方面，證交所將以科技引領資本市場，擴大監理科技運用，增加機器人流程自動化及結合大數據與AI技術，以提升市場監理精準度與查核深度；更重要的是落實投資者的保護，在金管會主委的指導下，證交所結合證券周邊單位，已組成反詐騙團隊，致力於從源頭降低民眾受詐風險、即時阻詐。

林修銘表示將以嶄新的思維、務實的策略及長遠的視野，落實各項政策，致力於建構具備「敏捷、創新及科技」的資本市場，與各界攜手合作，為台灣經濟注入更多活力與成長動能，共同打造未來永續的競爭優勢。