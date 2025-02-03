凱基投信：關稅變數增波動、AI發展新局開

全球市場在春節期間遭逢兩大事件，一是DeepSeek橫空出世，二是川普展開新一輪關稅戰。川普關稅政策上周雖為股市增添波動，但其實這些政策大致符合其競選期間的主張，未超出市場預期。凱基投信表示，根據過往經驗，川普的政策往往會在美國取得一定程度的利益後滾動調整；因此雖平添變數，但對整體美股發展不會導致多空反轉。

另外，DeepSeek的出現當下引發市場恐慌性賣壓，半導體類股承受巨大跌幅，但市場後續接受DeepSeek加速了AI應用端落地的可能性，有助於擴大股市廣度，支撐美股走向更健康的上漲格局。因此，近期市場波動性升溫反而為投資者創造逢低布局的良機。

農曆年期間公布的經濟數據顯示，美國經濟維持強勁增長，通膨持續緩步降溫，反映經濟基本面良好且通膨受控。在此情況下，預期Fed雖會放緩降息步伐，但升息可能性低。企業財報方面，多數企業表現優於預期。根據 Factset最新資料顯示，截至2025年1月31日，S&P500指數2024年第四季盈餘成長預期達13.2%，2025年全年度更可望成長14.3%。

展望後市，凱基投信認為，美國經濟基本面仍十分穩健，企業盈餘增長強勁且信用風險相對可控；另一方面，AI的發展軌道因DeepSeek的問世浮現更多投資可能性，市場廣度亦可望打開。而川普的關稅政策不確定性，將導致潛在的通膨壓力升高，迫使聯準會今年度很可能無法持續降息循環，改採停看聽的方式進行決策。因此對今年的股債看法仍維持樂觀，但在波動升高的背景下，可維持長線均衡的股債配置，同時應避免過度短期頻繁交易，以免在震盪中遭逢雙重損失。

經歷2023-2024連續兩年股市大漲，2025年市場波動升高並不令人意外，但在基本面良好與AI發展趨勢不變的前提下，整體股市將呈現震盪走高格局，因此逢股市受事件影響出現較大修正時，投資人可擇機順勢布局。

有鑑於市場情緒變化造成波動度提高，今年的股債資產配置將較前兩年更加重要，股優於債的看法不變，股票部位相對看好美股與台股，但建議持股宜分散，債券部位則維持「中間路線」，優先配置中短天期、具高票息率的債種，以平衡整體投資組合的波動風險。

股市方面，美股仍在企業獲利擴張周期，隨著DeepSeek打開AI應用的另一扇窗，過往美股由少數科技巨頭拉動的格局將會打開，去年漲多的AI上游硬體短期內波動欲小不易；相對在AI應用、算法如雲端服務、客製化晶片或邊緣裝置等領域可能出現新的投資機會。持續看好AI發展趨勢，但預期將由過往的少數科技巨頭獨強，逐漸轉換為百花齊放、類股輪動的格局，包括美股科技巨頭與台股AI產業鏈仍可作為股市核心配置；但隨類股輪動持續，應適度降低持股集中度，適度分散布局AI上游半導體算力以外的算法、資料等機會。在基本面無虞前提下，短期若市場因預期調整出現較大修正，皆為中長期布局好時機。

債券方面，美將對加、墨課徵關稅及通膨疑慮升溫，美國公債殖利率近期維持高檔震盪。考量目前美國總體經濟穩健，政策不確定性升高可能導致通膨壓力再次升高，預期聯準會未來降息空間有限，未來公債殖利率仍將呈現區間震盪，利率風險仍為目前債券主要波動來源而非信用風險。因此目前債市布局，可適度向下放寬信評標準，以提高票息收入為主要考量。可配置中短天期債券以降低利率風險，並可透過中段信用評等（信評A~B）的信用債券提升票息水準；讓整體債券操作更著重於收益，並降低利率波動所帶來的價格影響。