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台積電重挫逾5% 相關供應鏈+AI股跌停家數達21家

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

台股3日開盤重挫，盤中一度重跌1,023.21點，AI股領跌，台積電（2330）重跌逾5%，收1,070元，並爆出9萬7千多張大量。統計台積電相關供應鏈及AI股，跌停的家數達21家，而3日跌停家數為35家，占比達6成。

統計和台積電供應鏈相關的跌停個股有精材（3374）、萬潤（6187）、旺矽（6223）、中砂（1560）、致茂（2360）、均華（6640）、弘塑（3131），AI概念股跌停的有信驊（5274）、健策（3653）、奇鋐（3017）、富世達（6805）、雙鴻（3324）、台光電（2383）、川湖（2059）、嘉澤（3533）、晟銘電（3013）、勤誠（8210）、廣達（2382）、緯穎（6669）、穎崴（6515）、京元電（2449）。

其餘跌停的個股中還有矽光子概念股，聯亞（3081）、上詮（3363）、聯鈞（3450）、波若威（3163）、環宇-KY（4991）等都跌停。BBU概念股AES-KY（6781）、順達（3211）也跌至跌停板。

台積電3日重跌65元，收1,070元，回測季線，市值並蒸發16.8兆元，下滑至27.74兆。不過台積電爆出逾9萬7千多張大量，為去年8月5日股災以來新高。

中國大陸AI新創公司DeepSeek崛起攪亂AI產業步調，分析師認為這個發展對台積電是短空長多，短期而言，DeepSeek AI模型節省成本的做法，可能使規模較小的AI開發商延後AI晶片升級周期，較晚從輝達（NVIDIA）的Hopper晶片轉向Blackwell、甚至是即將推出的Rubin平台，從而對台積電用於生產輝達高階AI晶片的CoWoS封裝訂單，帶來不利因素，並且限制CoWoS-L封裝的需求成長。

然而，隨著DeepSeek等低成本模型可望驅動更廣泛的AI技術採用，長期將提振多由台積電生產的AI推論晶片需求。至於關稅部分，美系外資表示，在2024年第2季的分析師會議中，台積電管理層指出關稅的負擔是由客戶承擔而非台積電，因此若美國施加額外關稅，是將直接導致晶片客戶的成本增加，進一步影響市場需求與價格結構。

AI 台積電

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