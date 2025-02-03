00878配息出爐！配息金額季減年增至0.5元

台股3日金蛇年首日開張，因封關期間美股下跌影響，以22694點收盤，下跌830點。國泰投信旗下「國民ETF」國泰永續高股息（00878）及「國泰10Y+金融債ETF（00933B）」已發布最新配息資訊公告，00878公告0.5元，以3日收盤價22.15元換算，年化配息率9%；00933B公告0.082元，以今日收盤價16.91元換算，年化配息率5.8%。

根據國泰投信官網公告指出，00878第一季預估配息0.5元，以今日收盤價22.15元估算，單次配息率為2.3%，年化配息率約為9%。

法人指出，00878在2024年第一季配息0.4元、第二季配息0.51元、第三季0.55元、第四季0.55元。2025年第一季配息金額，雖相比2024第四季略降0.05元，但相較去年同期，本季配息高出0.1元，維持00878一貫的穩定配息策略，年化配息率仍維持超過9%水準，就息率來看並未下降。

00878最大優勢就是自2020年7月成立至今，已掛牌超過4年，在台股收穫頗豐，應是發行投信短期為累積帳上資本利得考量，未來配息才能細水長流，穩住配息力。

國泰投信表示，看好台股2025年多頭正向不變，但預估上半年將受到川普上任新政陸續推出影響，訴求安心投資的投資大眾，建議透過高股息ETF及金融債ETF，作為資產配置的低波動核心部位，提醒投資人，本次00878和00933B除息日為2月20日，最後申購日為2月19日。

國泰投信投資長鄭立誠表示，台灣春節期間，中國大陸AI新創公司推出的DeepSeek撼動各國，最大特色是與OpenAI選擇的封閉模型不同，DeepSeek採用開源模型，代表AI不再只有科技巨頭才付得起！有機會促進技術共享以及加速技術的發展，讓各國包括民間企業及個人都可望用更低成本的解決方案發展AI，因此重挫半導體龍頭輝達股價，目前市場仍在消化這波訊息，但微軟執行長Satya Nadella公開表示，AI使用將成為永遠不夠用的產品；英特爾前執行長Pat Gelsinger也認為，成本降低更有助於擴大市場規模，人工智慧技術將更加普及化，顯見未來商機更大，台灣半導體產業大有可為。

國泰永續高股息(00878)經理人游日傑提到，2025年全球市場在川普上任後風雲莫測，雖目前上任不到一個月，多項「有感」政令包括終止多元性別、退出世界衛生組織、退出巴黎氣候協定等，引起民意分歧，2月更要正式對加拿大、墨西哥提高關稅，亞洲國家同樣繃緊神經，美股及各地重要市場應還會有波動，反觀台灣市場，半導體供需火熱，金融業獲利穩定，以00878來說，選股注重產業分散性、企業長期獲利能力、近4季的EPS等，且已成立超過4年之久，挺過2022年的台股空頭，更積累了多年的台股成長動能，適合作為這波風暴中的投資避風港。

債市部分，國泰10Y+金融債ETF經理人鍾郁婕表示，美國聯準會(FED)上周一月底會議後，考量美國經濟強勁，決議利率按兵不動，聯邦基準利率維持在4.25-4.5%，未來需關注川普新政的下一步舉措，建議投資人慎選高信評優質債券，違約風險低且殖利率仍在高點，00933B主要持有國際大型金融巨頭，是台灣市場中首檔月配型及有收益平準金機制的債券ETF，掛牌僅一年多，基金規模已有新台幣780多億元，深受市場青睞，近期股價稍有拉回，宜分批布局。