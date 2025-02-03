台股開紅盤重挫 專家：持續追蹤關稅戰細節與各國角力影響

台股今天開紅盤，但由於春節期間美國科技股受DeepSeek震撼影響，大盤出現補跌效應，指數重挫830.7點，跌幅3.53%，指數收在22694.71點，維持在半年線之上。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，DeepSeek宣稱其大模型以極低成本和少量晶片實現了與OpenAI等巨頭相比擬的性能，引發全球市場的爭議與討論，也讓科技類股震盪加劇。DeepSeek發布的AI模型DeepSeek R1，整體能力可直接對標OpenAI-o1，而且宣稱其訓練AI引擎的架構成本僅需500多萬美元，雖然DeepSeek沒揭露其算力設備建置成本，但相對低廉的訓練成本不僅衝擊美國AI晶片大廠，也影響到晶圓龍頭大廠台積電ADR（美國存託憑證）股價表現。

廖炳焜表示，DeepSeek與川普關稅相關利空短線可能使半導體與AI下游廠商受到影響，需等待2月18日川普針對半導體關稅執行細節，以及輝達26日法說後對市場的展望，不過，中長期而言，DeepSeek問世後有助於AI應用加速普及，對台廠相關供應鏈利大於弊，且AI模型成本降低，有利應用發展以及邊緣運算如PC、手機、自駕車、人形機器人、智慧眼鏡等，AI產業對台股仍為投資主軸且正向樂觀看待看法不變。

不過，廖炳焜提醒，由於近期國際變數不斷，特別是川普就職後的關稅議題讓市場轉趨謹慎，可能對估值面造成影響，後續關稅細節與各國間角力影響都須持續追蹤。