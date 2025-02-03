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台股下跌830點 三大法人賣超850億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

受到DeepSeek橫空出世及川普宣布對加、墨國課重稅影響，台股3日一度重挫1,023.21點，收在22,694.71點，下跌830.7點，跌幅3.53%，成交量放大至4,928億元，三大法人賣超850.58億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超743.96億元，投信買超97.36億元，自營商賣超（合計）203.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超15.59億元，自營商（避險）188.39賣超億元。

台積電（2330）收1,070元，跌幅逾5%，AI伺服器代工、零組件、封測族群重挫，多檔摜入跌停板，鴻海（2317）下跌約8%，收165.5元。台積電供應鏈相關個股也股價表現低迷，萬潤（6187）、均華（6640）、弘塑（3131）等摜入跌停板。股王信驊（5274）跌停，其餘千金股嘉澤（3533）、川湖（2059）等也亮燈跌停，僅大立光（3008）、聯發科（2454）逆勢走揚。AI PC族群逆勢大漲，微星（2377）強漲7.99%，華碩（2357）大漲6.92%。族群方面，以資服股表現最強，邁達特（6112）攻上漲停，凌群（2453）、華經（2468）漲逾6%。

自營商 跌停

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