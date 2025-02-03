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大S流感併發肺炎過世 生技防疫買盤再起、這檔股價爆量攻頂

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
藝人大S因流感併發肺炎過世，引發民眾對日本流感的恐慌，生技股3日由疫苗股、檢測股發動攻勢，成為開紅盤日買盤追捧的標的。（本報系資料庫）
藝人大S因流感併發肺炎過世，引發民眾對日本流感的恐慌，生技股3日由疫苗股、檢測股發動攻勢，成為開紅盤日買盤追捧的標的。（本報系資料庫）

藝人大S徐熙媛春節期間赴日本旅遊因流感併發肺炎過世，引發民眾對日本流感的恐慌，生技股3日由疫苗股、檢測股發動攻勢，成為開紅盤日買盤追捧的標的，國光生（4142）盤中股價急拉、爆量攻頂，檢測股則以寶齡富錦（1760）為首，全面大漲表態。

今年類流感門急診就診人次創近十年同期新高，且流感併發重症病例數持續上升，使得上市生技類股指數應聲翻紅，終場收在76.2點，漲幅0.36%，逆勢大盤表態。包括疫苗股國光生、高端股價大漲，檢測股寶齡富錦、亞諾法、普生股價亦表現強勁。法人表示，國內流感疫情升溫並處流行期，預期春節連假後，因人員流動與群聚效應，將進一步推升疫苗與檢測需求，激勵生技股表現。

法人表示，農曆春節期間，民眾頻繁返鄉、走春及出國旅遊，恐加劇流感疫情擴散。過往經驗顯示，流感疫情通常在春節後逐步趨緩，但新冠疫情後受到免疫負債影響，加上日本流感疫情大爆發，台灣今年的流感疫情趨緩時間恐延後。

國光生以三價流感疫苗、四價流感疫苗及H1N1新型流感疫苗為主要產品，近年來並與美國Protein Sciences合作，成功將重組蛋白四價流感疫苗商品化並推向美國市場。市場看好流感疫苗為其主要收入來源，而公司近來積極拓展CDMO業務，承接國際藥廠疫苗與蛋白質藥物的代工生產，增添業績動能。

普生也持續深化檢測業務，旗下GBC AIO M160新款全自動化核酸檢測設備，操作時間1-2小時即可同時執行最多16組樣品檢測，從萃取到PCR分析皆能在同一台機器上完成，可望避免交叉感染風險及提供精準分析結果，有效解決實驗室、醫院等分析檢測使用痛點，普生亦積極參加國內外重要知名生醫展會，以加大產品市場推廣、洽談經銷合作契機。

流感疫苗 疫情

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