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台積電新春綠油油 大摩「三因素」維持目標價1,388元

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
晶圓代工大廠台積電。路透
晶圓代工大廠台積電。路透

台積電（2330）3日於新春開紅盤之際，因美國關稅政策等因素大跳水5.7%至1,070元，但終場收復紅K。摩根士丹利（大摩）出具最新個股報告力挺台積電，主要基於技術領先地位、AI長線可期，及估值低廉等三大因素，維持「優於大盤」評級、目標價1,388元。

大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，若美國推行關稅政策，台積電長期利潤可能將面臨逆風影響。儘管目前毛利率已考量保守因素並符合預期，但目前關稅實施下也將使市場受到衝擊。因此，在美國與台灣政府進一步澄清政策之前，關稅相關消息仍將對台積電產生短期負面影響。

不過，詹家鴻分析，台積電在先進製程（5nm、3nm、2nm）中仍將保持非常高的市場份額，加上AI驅動長期增長，以及相對低廉的估值等三大因素，市場主要焦點將關注於利潤的影響上。此外，隨著DeepSeek推出更低成本的大型語言模型，未來AI半導體需求依然穩健。

另一方面，詹家鴻補充，台積電的美國客戶預計將占台積電2025年營收約60%-70%，而在2024年第2季的分析師會議中，台積電管理層指出關稅的負擔是由客戶承擔而非台積電，因此若美國施加額外關稅，是將直接導致晶片客戶的成本增加，進一步影響市場需求與價格結構。

事實上，美國晶圓廠補貼的政策取消，對台積電的影響相對較小，主因該補貼僅占美國資本支出約10%，將略微增加台積電的折舊費用，而折舊費用約占銷售成本的40%至50%。因此，對台積電利潤率而言，影響將不到0.5%。

然而，無論是支付額外的關稅還是購買更昂貴的美國製造晶片，台積電的美國客戶（如蘋果、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、高通等）都可能面臨更高的成本，後市仍值得留意觀察。

台積電 美國 關稅

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