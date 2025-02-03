開紅盤破功！台股收盤跌830.70點史上第四慘 半導體、AI族群重災

台股新春今日開紅盤破功，美國總統川普的關稅戰再起、大陸新創公司DeepSeek聲稱以低成本完成AI模型，雙重利空衝擊下，今日開盤一度跌逾千點，後續跌幅雖有收斂，但最終仍大跌830.70點，收22694.71點，也是史上第四大跌點，而半導體與AI族群成為重災區。

春節休市後，台股今天刊開盤就一路走低，最低跌至22502點，護國神山台積電開盤下跌75元至1060元，隨後跌幅才收斂，最終下跌65元，收在1070元。

有分析師認為，由於春節連假期間負面消息太多，今日的大跌可以預料，預計還需要一段時間來消化利空，目前川普引爆的關稅戰影響可能只是開始，未來如果擴大打擊面，影響到台灣半導體出口或供應鏈，就會形成更大衝擊。