史上第4慘！台股重挫830點收22,694點 台積電下跌65元收1,070元

台股3日重挫，早盤以22,796.71點開出，終場收22,694.71點，下跌830.7點，跌幅3.53%，成交量4,928.3億元。櫃買則收246.17點，下跌6.78點。台積電（2330）下跌65元，終場收1,070元，下跌5.73%。

盤面上以類股來看，其他電子、電子零組件、油電燃氣、半導體、電腦周邊、運動休閒、塑膠工業較為弱勢，另外則以數位雲端、資訊服務、橡膠、食品、營建等表現較為撐盤。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，鴻海（2317）、廣達（2382）、華星光（4979）、世芯-KY（3661）、台達電（2308）、智邦（2345）、日月光投控（3711）、緯創（3231）、欣興（3037）、聯鈞（3450）、貿聯-KY（3665）、台光電（2383）、長榮（2603）、華城（1519）等。

而逆勢撐盤的則有，聯發科（2454）、華碩（2357）、大立光（3008）、聯電（2303）、力積電（6770）、零壹（3029）、微星（2377）、聯詠（3034）、元太（8069）、亞光（3019）、新日興（3376）等。

統一投顧表示，台股春節休市期間，先遭遇DeepSeek利空衝擊造成輝達等晶片股下跌，加上川普關稅戰開打，加拿大、墨西哥各25%、中國加徵10%；加墨兩國也啟動反擊關稅，且台灣未來也有可能被課關稅，預計將影響台股在半年線至季線附近震盪整理。

另外，操作上建議年前低持股者，建議待關稅課徵細節明朗後再擇優選股；年前抱股者，建議適度汰弱留強，以紡織鞋材、航空航太、內需消費、AI PC及高殖利率的營建等族群為主。

【中央社／台北3日電】

在中國AI公司DeepSeek及川普關稅戰雙重利空夾擊下，台股今天跌破23000點大關，一度重挫1023.21點，創盤中第4大跌點，殺盤重心來自半導體與人工智慧（AI）類股，終場加權指數收在22694.71點，下跌830.7點，創收盤第4大跌點。

今天台股終場收黑，也是2021年以來、近4年首次農曆年開紅盤收黑。

電子權值股台積電回測季線，終場收在1070元，跌幅5.73%；鴻海收165.5元，跌幅8.06%；聯發科開低走高收1500元，上漲2.39%。

AI概念股一片慘綠，廣達、緯穎打入跌停鎖死，分別收在243元、2020元。