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看好DDI市場將逐漸增溫 大摩：上調聯詠目標價至630元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，目前顯示器驅動IC在庫存偏低、價格趨穩、市場份額轉移以及規格升級的推動下，市場的領導廠商將受益。加上雲端AI不確定性日益提高，因此看好聯詠（3034），給予「優於大盤」的評等，目標價從580元上調至630元。

大摩看好聯詠的主要理由是，摺疊智慧手機的導入、市場佔有率提升，以及晶圓成本下滑等因素。這些利多因素將在未來6至12個月內逐漸發酵。同時，整體面板廠商的顯示器驅動IC庫存水位相對較低。此外，中國對電視和個人電腦的補貼，正在推動1月面板價格的走升。

大摩指出，預期AMOLED在未來兩年智慧手機中的滲透率將持續攀升，2026 年可望提升至63%。用於 LTPO（低溫多晶氧化物）以及可摺疊面板的AMOLED的驅動IC設計將更加複雜，再加上產品規格不斷調整，這些因素顯示，產業領導廠商可望同時受惠於更大的市場規模以及市場佔有率的成長。聯詠有望於美國、中國，甚至韓國的智慧手機品牌中擴大市占率。

大摩 智慧手機 聯詠

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