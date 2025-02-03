1月CCI投資股票指數重挫 學者：未來幾個月台股都不會太好

金蛇年開紅盤出師不利，台股一度重跌千點，中央大學台經中心執行長吳大任3日表示，川普關稅戰已開打，蛇年首日開盤情況反映關稅利空罩頂，但更令人憂心的是，川普政府多次揚言將對台灣晶片課關稅，對台灣影響是「遲早的事」，可以預見，「台股信心接下來幾個月都不會太好」。

中央大學台經中心今發布2025年1月消費者信心指數（CCI），總指數為72.54點，與上個月比較下降2.07 點，為連續第四個月下跌，較前三個月不同的是，已轉為顯著下跌，且六項分項指標全面下降。

其中，下降幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，1月調查為37.25點，較上個月調查結果下降3.98點，為歷月來最為顯著的下跌。下降幅度第二的指標為「未來半年投資股票時機」，1月調查為50.53點，較上個月調查結果下降2.46點，不僅呈現顯著下跌，且為近九個月低點。

吳大任分析，川普對中國大陸、加拿大、墨西哥祭出關稅制裁，中加墨也不甘示弱紛紛反制，全球貿易戰已開打，將嚴重衝擊全球貿易量，這對以出口為導向的台灣經濟將承受更大挑戰。

吳大任還提到，近日川普數次提到台灣晶片，讓台灣投資人憂心忡忡，股市信心受挫，今天金蛇年開盤日也看到台股殺聲隆隆，可以預見，「台股信心接下來幾個月都不會太好」。

至於在物價部分，吳大任指出，由於1月消費者信心指數（CCI）調查期間為2025年1月18日至21日，有兩個因素讓民眾強烈感受物價上漲，一是1月1日起基本工資調升，勞力成本再增加，另一則是適逢農曆春節期間的消費旺季，不少民生服務需求都直接反映在價格上漲。

不過，值得注意的是，1月「未來半年購買耐久性財」為102.49點，僅微跌0.17點，為下降幅度最少的指標。同步觀察中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，1月為99.97點，微升0.13點，再度接近100，顯見民眾看待房市信心已出現止跌情形。

吳大任認為，政府打炒房政策對房市多是短期影響，觀察台灣房地產，長期來看，仍是易漲難跌，使得房市信心指標沒有繼續走跌。

1月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2025年1月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3032名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。