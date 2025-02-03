DeepSeek利空才逐漸消化川普又來攪局！ 達人：恐未來4年成市場揮之不去的陰霾

一如預期，台股開紅盤果然出師不利。1/27爆發DeepSeek之亂，科技股跌的一蹋糊塗。好不容易市場逐漸消化DeepSeek利空，緊接著川普又來攪局。川普時代來臨，全球恐怕又要進入保護主義、關稅貿易戰的困局。未來四年，川普政策的不確定性，恐怕會成為市場揮之不去的陰霾。

川普於2/1簽署多項關稅命令，將對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅、對中國徵收10%的關稅。加拿大、墨西哥和中國隨即反擊，加拿大將對價值1060億美元的美國商品徵收25%的關稅，墨西哥與中國也宣稱將會採取相對應的反擊措施。這場關稅大戰，台灣很難置身事外，尤其台灣強大的半導體產業更是川普非常想「整頓」的對象。川普後續的經濟和外交政策對全球肯定會有舉足輕重的影響力，由美國挑起的這場關稅貿易戰究竟會如何發展，是共存共榮或者同赴深淵，只能持續觀察。

今天台股大盤重挫，加權指數跌破季線，朝半年線摜壓；美股相對有撐，標普五百指數還在月線之上，那斯達克指數則是跌破月線。按照版主自己規劃的買股時程，今天已將本週的買股預算進場執行完畢。

一早就有人問版主：是否要再等待，晚幾天進場？加碼金可以進場了嗎？版主不是神人，從不猜測大盤高低，規劃的買股時間到就進場買，不會刻意等待。至於加碼金部分，版主認為只要大盤跌破月線，加碼金就可以分批進場，今天大盤一舉摜破季線，有加碼金預算的版友可以考慮分批進場。

存股是長達20年、30年的漫長旅程，不會因為一兩次加碼就讓資產爆炸性成長，做好資金規劃、嚴守紀律才是首要。更不要因為一時的利空就被輕易洗出場，能不動如山的長期待在市場的投資人，一定能成為最後的贏家。

發文的此時，美股期貨盤還在重挫，可能是反應加拿大和墨西哥反擊關稅戰。

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