受AI與關稅衝擊 台股新春開盤一度跌千點
台股今天年後新春開盤，大盤一度大跌千點，加權指數回測半年線，盤中來到22502.20點，台股春節封關期間，由於中國人工智慧（AI）DeepSeek出現，號稱訓練成本不到其他模型如ChatGPT、Claude等的一成，引發市場恐慌，美國標普500指數單日就蒸發7840億美元。
投資人一度擔心不再需要那麼多晶片，輝達（NVIDIA）、台積電ADR等股價重挫，所幸市場在驚嚇過後，輝達出面澄清「AI晶片需求更多」，不過DeepSeek被爆料擁有多達5萬顆被美國禁止輸入的輝達晶片，白宮及聯邦調查局對此也進行調查，是否利用新加坡等第三方國家作為「白手套」運往中國。市場法人表示，台股已經在春節時期「躲崩」避免大幅度震盪，今天開盤重挫只是餘波盪漾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言