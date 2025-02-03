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受AI與關稅衝擊 台股新春開盤一度跌千點

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
受春節封關期間國際AI科技產業不確定性影響，台股開盤一度暴跌千點。記者許正宏／攝影
受春節封關期間國際AI科技產業不確定性影響，台股開盤一度暴跌千點。記者許正宏／攝影

台股今天年後新春開盤，大盤一度大跌千點，加權指數回測半年線，盤中來到22502.20點，台股春節封關期間，由於中國人工智慧（AI）DeepSeek出現，號稱訓練成本不到其他模型如ChatGPT、Claude等的一成，引發市場恐慌，美國標普500指數單日就蒸發7840億美元。

投資人一度擔心不再需要那麼多晶片輝達（NVIDIA）、台積電ADR等股價重挫，所幸市場在驚嚇過後，輝達出面澄清「AI晶片需求更多」，不過DeepSeek被爆料擁有多達5萬顆被美國禁止輸入的輝達晶片，白宮及聯邦調查局對此也進行調查，是否利用新加坡等第三方國家作為「白手套」運往中國。市場法人表示，台股已經在春節時期「躲崩」避免大幅度震盪，今天開盤重挫只是餘波盪漾。

受春節封關期間國際AI科技產業不確定性影響，台股開盤一度暴跌千點。記者許正宏／攝影
受春節封關期間國際AI科技產業不確定性影響，台股開盤一度暴跌千點。記者許正宏／攝影
受春節封關期間國際AI科技產業不確定性影響，台股開盤一度暴跌千點。記者許正宏／攝影
受春節封關期間國際AI科技產業不確定性影響，台股開盤一度暴跌千點。記者許正宏／攝影

台股 晶片 輝達

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