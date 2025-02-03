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川普對墨西哥課25%關稅 緯穎、廣達跌停 鴻海盤中崩8%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股今天開盤受到美國AI股在農曆春節期間大跌、美國總統川普點名對台灣晶片祭出重稅和台積電美國存託憑證（ADR）在春節期間下跌逾6%影響，開盤即以大跌逾700點開出，盤中大跌逾千點，台積電股價同步以大跌70元開盤，跌幅6.16%，盤中目前最低來到1060元。記者林伯東／攝影
台股今天開盤受到美國AI股在農曆春節期間大跌、美國總統川普點名對台灣晶片祭出重稅和台積電美國存託憑證（ADR）在春節期間下跌逾6%影響，開盤即以大跌逾700點開出，盤中大跌逾千點，台積電股價同步以大跌70元開盤，跌幅6.16%，盤中目前最低來到1060元。記者林伯東／攝影

美國總統川普開啟關稅戰，4日起對加拿大和墨西哥所有商品徵收25%關稅，而台廠赴墨投資家數已經超過300家，包含鴻海（2317）、和碩（4938）、緯創（3231）、廣達（2382）、仁寶（2324）和英業達（2356）等。DeepSeek橫空出世影響加上川普關稅戰開打，讓AI代工股雪上加霜，緯穎（6669）開盤直接跳空跌停，廣達也亮燈跌停，緯創、鴻海盤中跌8~9%。

川普在2月1日簽署行政令對從加拿大和墨西哥進口的商品加徵25%關稅，中國大陸進口商品加徵10%關稅。新關稅自2月4日（周二）零時一分生效。美國總統川普2日表示，「到美國製造商品，就沒有關稅！」

此外，川普也表示他「終究」會對晶片及其相關產品徵收關稅，並擴及石油、天然氣、鋼、鋁、銅和藥品，新關稅將疊加在既有關稅之上。

2024年台灣對墨西哥投資項目及出口產品主要為電子製造服務（EMS）相關，且多數仍以美國市場為出口標的，據統計，台廠赴墨投資家數已經超過300家，包含鴻海、和碩、緯創、廣達、仁寶和英業達等。川普對墨國課高達25%關稅，也使得AI代工股大跌，緯穎更直接跳空跌停。

針對美國對墨西哥加徵關稅對台廠影響，經濟部表示，將協助我國業者，視情況進行產線調度與投資布局。同時台灣代工的晶片是半成品而非最終產品，主要合作對象也是美商。後續將與美方溝通合作，確保台美產業及國家利益互利發展。

緯穎2日晚間發布重訊，表示將持續與客戶協商，並調配全球產能，包括但不限於轉移生產據點，以盡可能減輕對營運成本增加的衝擊。

川普 關稅

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