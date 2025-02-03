AI 股、矽光子遭血洗 股王信驊摜跌停

台股3日開盤一度崩逾千點，達1,023.21點，台積電（2330）盤中重挫逾6%，AI代工、零組件類股慘跌，緯穎（6669）、廣達（2382）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、健策（3653）、貿聯-KY（3665）盤中跌停，矽光子上詮（3363）、聯亞（3081）、光聖（6442）、聯鈞（3450）等也跌停亮燈，股王信驊（5274）更重挫至3,195元跌停板。

陸廠DeepSeek以低價打造出媲美ChatGPT的人工智慧（AI）模型，讓輝達等概念股股價大跌，台股龍年封關期間，輝達下跌14.7%，台積電ADR下跌4.2%，不過儘管台積電ADR下跌幅度並不多，但今台股開盤台積電盤中仍重挫逾6%，跌幅較台積電ADR重。

輝達大跌以及台積電重挫，帶動相關概念股齊挫，AI代工族群緯穎、廣達摜入跌停板，緯創（3231）挫逾8%，鴻海（2317）下跌逾7%，再度失守年線。AI零組件也大跌，其中散熱族群跌勢兇猛，健策、奇鋐、雙鴻（3324）、富世達都跌停，銅箔基板龍頭台光電、連接器大廠貿聯-KY、封測的京元電（2449）也亮燈跌停。股王信驊今也跳空大跌至跌停板3,195元，摜破前低。

年前飆漲的矽光子族群也重挫，聯亞、上詮、聯鈞、波若威（3163）、環宇-KY（4991）等都跌停。BBU概念股AES-KY、順達（3211）也跌至跌停板。

綜合陸媒報導，大陸大模型雲服務平台矽基流動和華為雲聯合上線基於華為昇騰雲服務的DeepSeek R1/V3推理服務，在該平台使用DeepSeek-R1，每百萬tokens輸入僅0.55美元，每百萬tokens輸出需2.19美元，較OpenAI最新發布的推理模型o3-mini每百萬tokens的輸入／輸出價格為1.1美元／4.4美元便宜50%以上。

法人指出，雖然業界普遍對DeepSeek宣稱以極低成本打造AI服務平台存疑，但DeepSeek持續結盟大陸本地大咖並以超低價搶市，快速累積用戶，確實讓全球AI巨頭們直冒冷汗，進一步影響市場對輝達、美超微、鴻海、廣達、老牌AI股的信心。