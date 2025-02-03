集保董事長林丙輝：2025金融成長續航 集保結算所延續繁榮盛景

2024年金融市場展現強勁的動能，獲利為史上最高，臺灣集中保管結算所董事長林丙輝表示，2025年將以支持金管會亞洲資產管理中心發展，建構金融數位創新服務機制，提升股東e服務數位化機制等三大面向，協助延續市場繁榮盛景。

主計總處日前公布台灣2024年經濟成長率概估為4.3%，國內股票市場價量齊揚，2024年金融三業盈餘破1兆元，其中證券業淨利達1,016億元，大幅成長48%，顯示整體市場交易活絡。林丙輝表示，2025年經濟情勢，仍受許多不確定因素與地緣政治的影響，而在全球經貿版圖重塑過程中，金融市場是引導資金流向與推動經濟轉型的動能，金融基礎建設的處理量能與韌性至為關鍵。

身為創新金融與普惠金融的關鍵推手，2025年集保結算所將以數位發展與資安強化，優化核心業務，敏捷開發創新服務，並規劃各項具體推動項目：

一、支持金管會亞洲資產管理中心發展

集保結算所已發展完善的基金服務生態系，2025年將透過基金市場資訊流與金流的標準化及自動化交割制度，提高整體基金市場款項收付效率。另為協助金管會推動市場發展，2025年將擴大基金審查及增加投信業務查核服務。

此外，規劃台灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)的基金申報及投資人查詢機制，未來投資人通過身分認證後，就可透過集保e手掌握App或TISA網頁，查詢個人的TISA級別基金交易紀錄及餘額等資訊。

集保結算所亦將建置私募商品投資平台，提供私募基金發行登錄、資訊揭露、交易傳輸及款項交割等全方位服務，以達成亞洲資產管理中心「留財、引資」政策目標。

二、建構金融數位創新服務機制

為提升對證券商的數位服務及完善集保後台作業中心功能，集保結算所的數位帳簿劃撥作業平台，將完成常用交易全面轉換，持續優化相關作業及及核帳程序，並配合電子簽章法修正，擴增領回、設質等自動化直通服務(STP)功能。

配合金融科技發展路徑圖2.0，集保結算所研議第二階段開放證券的可行性，並於集保e手掌握App增加期貨資產等相關作業，同時推動與銀行合作，辦理開放銀行3.0交易面業務。

另將持續參與金管會現實世界資產(RWA)代幣化小組與央行數位貨幣(CBDC)區塊鏈POC案，協助數位資產與金融資產間金流等虛實連結運作。

三、提升股東e服務數位化機制

集保結算所「股東e服務」繼電子投票(eVoting)、股東會視訊會議(eMeeting)、股務事務電子通知(eNotice)等多元服務後，再規劃建置「股務事務e櫃台」(eCounter)，股務4e生態系成型，提升股東數位體驗。

2024年eVoting投票率穩定維持在60%以上，外資使用率更高達98%，2025年將持續優化電子投票的雙語介面和股東會議案標準化。2024年eMeeting使用的公司達109家，連續兩年吸引外資股東參與，2025年eMeeting產製投票報表的時間將縮短40%，推升我國股東會效率並接軌國際。eNotice服務已超過1,200家公司簽約使用，2025年使用者可望突破百萬，並規劃納入公開收購電子通知。

將於2025年上線的eCounter，提供股東採數位簽章方式，申辦線上開戶及基本資料變更等服務，大幅減少臨櫃作業與交通往返，實踐ESG永續發展理念。

新的一年，為金融市場續航的關鍵年，集保結算所深化「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」三大願景，強化AI應用，擴大服務範疇與服務場景，結合永續發展理念，協助金融「安全」與「發展」持續並進。