台股重挫…林修銘喊免驚！上市公司由陸輸美營收低於5%

台股3日金蛇年開紅盤，早盤一度跌逾千點。對於美國提早啟動關稅戰引爆台股重挫，臺灣證券交易所董事長林修銘以數據「上市公司從中國出口至美國占整體營收低於5%」穩定股民軍心，並進一步列舉三大點台股優勢信心喊話，一是台美是同盟合作關係，二是兩國政府必定會協調出「台灣產業贏、美國科技產業贏」雙贏方案，三是DeepSeek將讓AI應用更普及，台灣在AI半導體供應鏈有十足實力。

台股在農曆年封關期間，接連出現DeepSeek橫空出世、川普表示將對半導體課稅，以及對加、墨、中等三國提高關稅等談話衝擊，引起市場恐慌，台股早盤直接跳空開低，最低看到22,502.20點。在林修銘發表信心談話後，台股跌幅火速收斂兩百餘點。

臺灣證券交易所3日一早舉行「中華民國證券暨期貨業乙巳年新春團拜」，林修銘在會後接受採訪時表示，新春期間DeepSeek發表，對AI、產業間出現變化，讓AI產業由封閉應用變成開放應用，具有成本效益、國際市場產生價值，但這段時間台股沒開市，國際股市一度在1月27日大跌，但這幾天已經有所反彈。

對於DeepSeek產生的市場擾動，林修銘分析，台股去年因為AI風潮繳出亮麗成績單，儘管出現DeepSeek事件，但MATA等雲端應用廠商並未準備減少投資AI，可見DeepSeek出現，對AI需求不變，只是方法論應用改變，可以更低成本進行AI開發，有機會將AI應用更普及化，也可能讓相關產業受惠；台灣在手機、ICT等應用面具有優勢，而台灣在AI半導體供應鏈有十足實力，可見方向不變，可持續觀察對台股的影響。

至於美國對加拿大、墨西哥、中國等調高關稅，林修銘表示，上市公司去年營收成長至近44兆元，證交所曾對上市公司進行調查，從中國輸至美國占上市公司營收已從2023年的5%之上，在2024年降至5%之下，對輸往墨西哥、加拿大的占比也僅在1%以上一點點，主要是電子產業為主，相信產業界針對關稅議題還會持續調整營運策略。

他強調，美國半導體產業的措施是希望產業到美國設廠，而以半導體產業龍頭台積電來說，不僅已經到美國設廠，也到日本、歐洲設產，可見台灣的產業比我們想像中更具有韌性，而且先前不少到墨西哥設廠的廠商也已經到美國設廠，將產地更分散化，可見產業界已經展開長期應對措施。

他並進一步強調，台美是同盟合作關係，兩國政府必定會協調出「台灣產業贏、美國科技產業贏」雙贏方案。