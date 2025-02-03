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三利空衝擊！ 台積電一度跌至1060元 跌幅逾6%

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
台積電今日股價受三利空衝擊，盤中一度跌至1060元、大跌75元，跌幅逾6%。（美聯社）
台積電今日股價受三利空衝擊，盤中一度跌至1060元、大跌75元，跌幅逾6%。（美聯社）

受到美國AI股在農曆春節期間大跌、美國總統川普點名對台灣晶片祭出重稅和台積電美國存託憑證（ADR）在春節期間下跌逾6%影響，台股指數今日開盤即以大跌逾700點開出，盤中大跌逾千點，台積電股價同步以大跌70元開盤，跌幅6.16%，跌盤最低來到1060元，一舉摜破5日線和10日線，尋求月線支撐，線型翻空，多頭士氣受剉。

針對川普點名對台灣課徵100%關稅，儘管稍早台積電決策層已多次表明台積電只是代工，生產的晶片多用在不同用途的產品，賺的是中間財 ，很難計算出口到美國產品的稅基，多家外資也出具報告表示實際實施難度高，應是雷大雨小，不過在川普以幾近威脅式恫嚇下，台積電今日股價仍受到不確定因素干擾，今日呈現大跌走勢。

多數外資仍認為台積電憑藉技術領先地位、來自AI長期成長動能與評價便宜等三大利多，春節期間台積ADR隨DeepSeek重創美國AI概念股同步大跌逾6%，應會很快消弭負面擔心情緒，不過台積電短期仍籠罩美中貿易戰和川普關稅政策等因素干擾，呈現震盪走勢。

DeepSeek 台積電 川普 美國

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