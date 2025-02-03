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今年恐等到6月份才看到降息也只會降一次？辣媽：市場預期3月不會降
上週五美國公債殖利率上揚
今天是台灣開工的第一天，我來幫大家整理上週的重點
1.美國聯準會開會，決議維持利率不變。市場預期三月也不會降息，今年很有可能等到六月份才會看到降息的。而一整年降息次數很可能只會有一次。
2.上週公佈美國第四季GDP為2.3%，比預期2.5%還低。其中對經濟景氣貢獻最大的消費者支出，在第4季增加4.2%，增幅是2023年初以來最大。
3.上週公佈的個人消費支出PCE公布為月增0.3%，年增2.6%、核心PCE為0.2%，年增為2.8%，皆符合預期。
4.上週四公布的初領失業金人數為20.7萬人，低於預期的22.8萬人
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