今年恐等到6月份才看到降息也只會降一次？辣媽：市場預期3月不會降

今天是台灣開工的第一天，我來幫大家整理上週的重點

2.上週公佈美國第四季GDP為2.3%，比預期2.5%還低。其中對經濟景氣貢獻最大的消費者支出，在第4季增加4.2%，增幅是2023年初以來最大。

3.上週公佈的個人消費支出PCE公布為月增0.3%，年增2.6%、核心PCE為0.2%，年增為2.8%，皆符合預期。

4.上週四公布的初領失業金人數為20.7萬人，低於預期的22.8萬人

5.川普宣布將對加拿大、墨西哥、中國...等課徵關稅，這個政策會顯著影響最近股票以及債券殖利率的走勢，細節仍待追蹤。